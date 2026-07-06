Tunisie: Académies militaires - Un cursus de cinq ans sanctionné par l'obtention du grade de lieutenant

Les académies militaires tunisiennes proposent un parcours de formation de cinq ans, sanctionné par l'obtention du grade de lieutenant ainsi que d'un diplôme d'ingénieur ou de master, a indiqué la capitaine Souha Chabeb, représentante du ministère de la Défense nationale.

Dans une interview accordée à l'Agence TAP, elle a précisé que la formation s'articule autour de quatre filières et que les programmes pédagogiques sont révisés chaque année en coordination avec les conseils scientifiques, afin de s'adapter aux évolutions technologiques, notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'informatique et des spécialités d'ingénierie.

Elle a également souligné que les établissements d'enseignement militaire supérieur ont récemment obtenu la certification qualité ISO 21001. Les élèves-officiers bénéficient par ailleurs de bourses, d'un hébergement et de la restauration, ainsi que de formations spécialisées pour les candidats aux forces spéciales, au pilotage d'avions ou à la navigation maritime.

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La capitaine a expliqué que ce système vise à former des cadres militaires combinant instruction académique et formation opérationnelle, tout en accordant une place importante à la recherche scientifique. Chaque année, des projets de fin d'études sont réalisés et ensuite exploités dans le cadre de travaux de recherche appliquée.

Elle a enfin estimé que la vie de l'élève-officier s'apparente à celle d'un étudiant universitaire, tout en étant encadrée par un programme quotidien combinant études et formation militaire. Le ministère encourage également la participation aux activités sportives, culturelles et associatives, dans le but de développer les compétences et de renforcer des valeurs essentielles telles que la discipline, le sens des responsabilités et l'engagement, a-t-elle ajouté.