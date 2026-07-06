Tunisie: 4,2 milliards de sacs plastiques consommés chaque année, un projet de loi pour réduire leur usage

Près de 4,2 milliards de sacs plastiques sont consommés chaque année en Tunisie, soit environ 400 sacs par habitant, un niveau jugé élevé au regard des moyennes européennes. Face à ce constat, un projet de loi soumis à l'ARP propose de limiter l'utilisation des sacs plastiques à usage unique et d'encadrer le recours à des alternatives durables.

Cette initiative législative s'inscrit dans une stratégie visant à lutter contre la pollution plastique, à promouvoir l'économie verte et à réduire l'impact environnemental des déchets plastiques, dont les volumes ne cessent d'augmenter dans le pays.

Selon les données présentées dans le projet, la Tunisie génère chaque année environ 188 000 tonnes de déchets plastiques, sur un total de plus de 2,5 millions de tonnes de déchets ménagers. Près de 60 % de ces déchets ne sont pas traités correctement, tandis que les taux de recyclage demeurent faibles.

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Le texte rappelle également que la pollution plastique constitue l'un des principaux défis environnementaux à l'échelle mondiale. La production mondiale de plastique dépasse désormais 400 millions de tonnes par an, dont une grande partie finit sous forme de déchets difficilement dégradables, avec des conséquences néfastes sur les écosystèmes terrestres et marins ainsi que sur la santé publique.

Dans le bassin méditerranéen, plus de 84 % des déchets présents en mer sont constitués de plastique, selon les données citées par le projet. Cette pollution menace les écosystèmes côtiers et marins et pénalise des secteurs économiques tels que le tourisme et la pêche. En Tunisie, son coût économique est estimé à plus de 20 millions de dollars par an.

Le projet de loi, déposé par plusieurs députés, prévoit une réduction progressive des sacs plastiques à usage unique au profit de solutions réutilisables ou biodégradables. Il propose également l'instauration de normes techniques afin de garantir la qualité et l'efficacité de ces alternatives durables.