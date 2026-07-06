Tunisie: Jendouba - Vers l'aménagement de nouvelles pistes montagneuses et forestières

5 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

La Direction Régionale de l'Equipement et de l'Habitat de Jendouba poursuit la mise en oeuvre d'un programme exceptionnel d'interventions portant sur le recensement des pistes de montagne et forestières, ainsi que l'ouverture et l'aménagement de nouvelles pistes.

L'objectif est de faciliter les déplacements des habitants, ainsi que de mettre fin à leur isolement en plus de garantir la fluidité d'intervention et de prévention contre les incendies, notamment au niveau des hauteurs situées aux délégations de Fernana, Aïn Draham, Ghardimaou et Balta Bou Awane.

« La délégation de Fernana se présente comme la principale bénéficiaire de ce programme, au vu du mauvais état de son infrastructure et ses routes principales ; et compte tenu de la nécessité de réparer plusieurs pistes endommagées par des glissements de terrain, l'hiver dernier, notamment les pistes d'Ain Charchara, d'El Merij, de Houch Halima... », a indiqué Walid Majari, directeur régional de l'Equipement de Jendouba, dans une déclaration à l'agence TAP.

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D'après le responsable, d'autres actions seront menées, également, dans le cadre de ce programme, afin d'assurer une prévention rapide contre les incendies, précisément au niveau des pistes d'Attarif (délégation de Ghardimaou), d'Ain Karima (délégation de Jendouba), de Chahada (délégation d'Ain Draham)...

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