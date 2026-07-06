Tunisie: Formation, licences - Ce qu'il faut savoir sur les cursus de la Défense Nationale

Le ministère de la Défense nationale assure, pour la deuxième année consécutive, la formation des spécialistes de la circulation aérienne destinés à l'Office de l'aviation civile et des aéroports relevant du ministère du Transport, a indiqué la capitaine Souha Chabeb, représentante de la direction de l'enseignement supérieur militaire et de la recherche scientifique.

Invitée de l'Agence TAP dans le programme « Rencontre spéciale », elle a précisé que cette formation s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre les ministères de la Défense et du Transport. Les candidats retenus suivent un cursus de trois ans à l'École de l'aviation de Borj El Amri en tant qu'élèves sous-officiers militaires. À l'issue de leur formation, ils sont directement intégrés à l'Office de l'aviation civile et des aéroports, avec un statut civil, tandis que le rôle du ministère de la Défense se limite à l'encadrement pédagogique.

Les étudiants bénéficient, durant leur formation, des avantages accordés aux élèves des établissements militaires, notamment une bourse et l'hébergement gratuit. Ils obtiennent à la fois une licence nationale et un grade militaire à la fin de leurs études.

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Concernant les conditions de participation, la capitaine a précisé que le concours est ouvert aux titulaires du baccalauréat, toutes sessions confondues, à condition de ne pas dépasser 23 ans au 31 décembre 2026 (ou 24 ans pour les candidats ayant accompli le service national). Les candidats doivent obtenir une moyenne minimale de 12/20 au baccalauréat, 10/20 en français et 12/20 en anglais. Le concours est ouvert à toutes les filières du baccalauréat, sans restriction à l'année 2026.

Par ailleurs, l'École de santé militaire propose quatre licences nationales dans les spécialités suivantes : soins infirmiers, anesthésie-réanimation, imagerie médicale et kinésithérapie. Ce cursus de trois ans est destiné aux bacheliers des sections mathématiques et sciences expérimentales. Les diplômés sont recrutés avec le grade de sergent et intégrés à la direction générale de la santé militaire pour travailler dans les établissements hospitaliers militaires.

Les inscriptions pour ces concours sont ouvertes du 19 au 23 juillet. Le ministère de la Défense participe également chaque année aux journées nationales et régionales d'orientation universitaire et organise des rencontres avec les conseillers d'orientation afin de mieux informer les bacheliers sur les filières et les conditions d'accès.