Tunisie: Sidi Bouzid - Un jeune homme meurt brûlé dans l'incendie de sa voiture

5 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Un jeune homme a trouvé la mort à l'aube de ce dimanche après l'incendie de son véhicule à la suite d'un accident de la circulation sur la route nationale n°3, dans la délégation de Sidi Ali Ben Aoun, au gouvernorat de Sidi Bouzid.

Selon une source sécuritaire, l'accident s'est produit lorsque la voiture de la victime est entrée en collision avec l'arrière d'un camion. Sous l'effet du choc, le véhicule a dévié de sa trajectoire avant de prendre feu.

Le jeune conducteur est décédé sur les lieux de l'accident. Les circonstances exactes du drame font l'objet d'une enquête.

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