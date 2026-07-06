Tunisie: Transtu - 20 nouvelles lignes de bus vers les plages

Pour répondre aux exigences de la saison estivale et faciliter le déplacement des estivants, la Société des Transports de Tunis (Transtu) a donné hier, samedi, le coup d'envoi de l'exploitation de 20 lignes de bus spécialement dédiées aux plages de la capitale. Cette initiative s'ajoute au réseau habituel afin d'offrir une couverture maximale vers les principales destinations balnéaires de la région.

Cap sur La Goulette et La Marsa

Le littoral nord de Tunis bénéficie d'un renforcement ciblé. Pour la plage de La Goulette, deux liaisons régulières ont été mises en place au tarif unique de 1 500 millimes. La première assure quotidiennement la liaison depuis Fouchana avec deux allers en début de matinée et deux retours en fin d'après-midi. La seconde relie la zone de Birine via la cité du 25 Juillet et Sidi Hassine Sijoumi, uniquement les dimanches et jours fériés.

Du côté de La Marsa, deux lignes régulières, également proposées à 1 500 millimes, permettent de désengorger les axes habituels. Les résidents d'El Omrane Supérieur peuvent en profiter les dimanches et jours fériés, tandis que les usagers en provenance de Zahrouni disposent d'un service quotidien transitant par la station de correspondance Slimane Kahia et Le Bardo.

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Une desserte massive pour Kalâat el-Andalous

La plage de Kalâat el-Andalous se taille la part du lion avec dix lignes dédiées. Une navette locale assure une rotation permanente toutes les 90 minutes au tarif de 500 millimes. Pour les zones plus éloignées, le ticket est fixé entre 1 500 et 2 000 millimes selon le trajet. Des communes telles que Tebourba, El Battan, Douar Hicher, Sanhaja ou encore la station d'Intilaka sont désormais connectées directement à cette plage.

Si la majorité de ces lignes fonctionnent exclusivement le dimanche pour répondre au pic de fréquentation, certaines, à l'instar de celle partant d'El Bassatine, couvrent tout le week-end, alors que la ligne depuis la station Intilaka est active sept jours sur sept.

Six itinéraires vers Sidi Bou Saïd

Le village touristique et sa plage ne sont pas en reste avec le déploiement de six lignes régulières au tarif de 1 500 millimes, programmées pour un départ matinal à 8h30 et un retour en fin de journée à 18h00. Ce réseau ciblé permet de relier la Cité Ennasr (les samedis et dimanches) ainsi que Ksar Saïd, Manouba, la Cité Ettahrir, Borj Chakir et le croisement Ben Yedder (les dimanches et jours fériés) directement au littoral.

La direction de la Transtu rappelle enfin que ce dispositif spécial vient compléter l'offre existante. Les usagers peuvent ainsi continuer à utiliser les lignes de bus régulières qui croisent ou desservent les plages de Tunis, tout comme la ligne ferroviaire historique de la banlieue nord, le TGM, qui relie Tunis à La Marsa via La Goulette.