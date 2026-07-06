Tunisie: La Tunisienne Nihel Ben Youssef élue « Femme de l'année 2026 en cybersécurité »

5 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

La Tunisienne Nihel Ben Youssef a décroché le prestigieux prix de la « Femme de l'année 2026 en cybersécurité », dans la catégorie bénévolat. Cette distinction, décernée chaque année par l'organisation United Cybersecurity Alliance, lui a été remise lors d'une cérémonie officielle à Vaduz, la capitale de la principauté du Liechtenstein.

Mme Ben Youssef s'est imposée face à deux autres finalistes américaines, au terme d'une évaluation rigoureuse menée par un comité d'experts internationaux selon les critères définis par les organisateurs.

Une compétition internationale de haut niveau

L'édition 2026 a enregistré une participation record avec près de 5 000 candidates issues de quelque 70 pays, avant que la sélection ne soit réduite aux trois finalistes en phase ultime.

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Pour rappel, ce prix annuel de la United Cybersecurity Alliance vise à honorer les femmes ayant apporté des contributions exceptionnelles dans les domaines de la cybersécurité et de la technologie, notamment à travers des initiatives bénévoles destinées à renforcer la culture et la sensibilisation au numérique.

Une reconnaissance de son impact mondial

Le couronnement de la chercheuse Nihel Ben Youssef dans la catégorie bénévolat vient saluer, selon l'organisation, « ses contributions majeures à la diffusion de la culture de la cybersécurité et son soutien continu aux initiatives visant à renforcer la sécurité numérique, tant sur le plan national qu'international ».

L'annonce des résultats s'est déroulée en présence d'un parterre d'experts, de spécialistes et de figures influentes du secteur de la cybersécurité venus des quatre coins du monde.

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