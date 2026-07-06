Congo-Kinshasa: Ebola franchit 1 460 cas au 1er juillet 2026 avec l'Ituri comme l'épicentre

La République Démocratique du Congo fait face à une épidémie d'Ebola qui reste active à l'Est du pays.
Le bilan au 1er juillet 2026
Selon le ministère de la Santé, 1 460 cas confirmés sont recensés dans 36 zones de santé. L'épidémie touche
trois provinces : Ituri, Nord-Kivu et Sud-Kivu.
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Bilan humain : 447 décès, soit un taux de létalité de 30,6%.
Situation actuelle : 595 patients sont en isolement ou hospitalisés. Le suivi des contacts atteint 82,7% dans les zones affectées.
Les zones les plus touchées
1. Ituri : Aru, Bunia, Komanda, Mambasa, Mandima, Mongbwalu, Nia-Nia, Rwampara, Tchomia
2. Nord-Kivu : Beni, Butembo, Goma, Katwa, Kalunguta, Oïcha, Mabalako, Musienene, Vuhovi
3. Sud-Kivu : Miti-Murhesa
La riposte sur le terrain
Les équipes de santé, avec leurs partenaires, maintiennent : détection précoce, prise en charge des malades, suivi des contacts et sensibilisation des communautés. L'objectif : couper la transmission le plus vite possible.
L'appel des autorités
Vigilance collective. Signaler tout cas suspect aux structures de santé et respecter strictement les mesures de prévention. La mobilisation des services, des partenaires et des communautés est décisive pour mettre fin à l'épidémie.