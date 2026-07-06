Algérie: Le Président de la République préside une réception au Cercle de l'armée

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef Suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé dimanche au Cercle national de l'armée de Béni Messous à Alger, une cérémonie de réception en l'honneur de hauts cadres de l'Armée Nationale Populaire en activité et à la retraite, et ce, en présence de hauts responsables de l'Etat, à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de la fête de l'Indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale, indique un communiqué du MDN.

Le Président de la République a été accueilli, à l'entrée du Cercle National de l'Armée, par Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Ministre Délégué auprès du Ministre de la Défense Nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée Nationale Populaire.

"Ont pris part à cette cérémonie, qui s'inscrit dans le cadre des grandes traditions de l'Armée Nationale Populaire visant à commémorer les dates phares de notre glorieuse histoire et en hommage à nos vaillants martyrs, Messieurs le Président du Conseil de la Nation, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale, le Premier Ministre, la Présidente de la Cour Constitutionnelle, les membres du Gouvernement, des Conseillers auprès du Président de la République ainsi que le Général de Corps d'Armée, Commandant des Forces Terrestres, le Secrétaire Général du Ministère de la Défense Nationale, les Commandants de Forces, le Directeur de Cabinet auprès du Ministère de la Défense Nationale, le Commandant de la Première Région Militaire, les Chefs des Départements, le Contrôleur Général de l'Armée, les Directeurs et les Chefs de Services Centraux du Ministère de la Défense Nationale et de l'Etat-Major de l'Armée Nationale Populaire, aux côtés de hauts cadres de l'Etat et des personnalités nationales et de Moudjahidine et des membres du corps diplomatique accrédité en Algérie", ajoute la même source.

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A cette occasion, l'assistance a écouté l'Hymne National interprété par une troupe de la Garde Républicaine et a suivi un film documentaire intitulé "sur le serment de la fidélité... des sacrifices des chouhada à la bataille du développement", produit par la Direction de l'information et de la Communication/EM-ANP, avant de clôturer la cérémonie par un spectacle de feux d'artifice commémorant l'évènement, selon le communiqué.