Algérie: La numérisation doit s'accompagner d'un système statistique d'une très grande précision

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a souligné, dimanche, lors d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'Alger, que l'Algérie était effectivement entrée dans l'ère de la numérisation et que celle-ci devait s'accompagner d'un système statistique d'une très grande précision, à même de disposer des indicateurs économiques nécessaires à la prise de décision et d'écarter définitivement toute donnée approximative.

Lors d'un exposé présenté à l'occasion de l'inauguration, à Mohammadia, du Centre national algérien des services numériques, dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire de la Fête de l'Indépendance et du Recouvrement de la souveraineté nationale, le président de la République a précisé que la numérisation "doit être accompagnée d'un système statistique d'une très grande précision", car "sans statistiques, nous ne pouvons pas aller loin".

Il a insisté sur l'impératif de disposer des différentes données économiques, notamment celles relatives à la consommation, aux importations et à la production, lesquelles doivent reposer sur des chiffres exacts et non sur des données approximatives.

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Le président de la République a, à cet égard, souligné que "le progrès et la croissance économiques ne sauraient se réaliser sans la numérisation", ajoutant que l'Algérie était "officiellement" entrée dans l'ère de la numérisation, laquelle permettra, a-t-il dit, de faciliter le quotidien du citoyen, particulièrement grâce à la dématérialisation de nombreuses transactions et procédures, notamment administratives.

Entre autres objectifs, la numérisation vise à contribuer à la protection du pays à travers des mécanismes de contrôle sécuritaire et économique, mais aussi à "barrer la route aux pratiques du passé, telles que la falsification, la fourniture d'informations erronées et autres", a-t-il souligné.

Lors de cette inauguration, le président de la République a suivi un exposé sur les différentes structures du Centre national algérien des services numériques, conçues conformément aux normes internationales les plus récentes en matière de construction, de sécurité et de flexibilité opérationnelle des centres de données. Ce Data Center repose sur un mode d'exploitation technologique moderne garantissant une surveillance continue, un fonctionnement efficace, en sus du maintien de la disponibilité de l'infrastructure de cloud computing des installations de données.

Par ailleurs, concernant le nouveau siège du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Aménagement du territoire, inauguré dans la commune de Dely Ibrahim au cours de cette visite, le président de la République s'est félicité de ce nouvel édifice réalisé dans "un délai très court".

Il a souligné que le ministère dispose désormais des moyens lui permettant de travailler davantage et d'accomplir de nouvelles réalisations dans le domaine de l'urbanisme et de la construction en Algérie, à travers la réalisation de millions de logements.

Après avoir adressé ses félicitations pour cet acquis dont a été doté le ministère, le président de la République a affirmé que les réalisations accomplies par le secteur "honorent l'Algérie ainsi que le secteur lui-même".

Après avoir inauguré le nouveau siège, le président de la République a visité certaines de ses structures, notamment la terrasse surplombant le site.

Le Président a également chargé le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Aménagement du territoire de transmettre ses salutations et ses encouragements à l'ensemble des cadres et travailleurs du secteur.

Des résultats positifs enregistrés à tous les niveaux

Le président de la République a tenu à saluer le rôle du secteur de l'Habitat qui contribue "dans une large mesure" à l'édification de la société.

Il a également mis en avant les résultats positifs réalisés par l'Algérie dans les domaines économique, social et politique ainsi qu'en matière d'aménagement du territoire, à travers tout le pays.

Lors de la pose de la première pierre du projet de réalisation de l'Institut algérien de thérapie cellulaire et génique à Rahmania, le président de la République a insisté sur la nécessité d'achever ce projet dans les délais impartis, soit 16 mois. Il a mis en exergue l'importance de cette spécialité qui sera développée au sein de cet établissement de santé, lequel sera doté de services de traitement, de recherche et de formation dans les domaines de la médecine régénérative et des biotechnologies.

Concernant l'Etablissement hospitalier spécialisé en cardiologie et chirurgie cardiaque pédiatrique inauguré à Mahelma, au cours de cette visite, le président de la République a mis en avant l'importance de ce centre, qui permettra de prodiguer les soins nécessaires aux enfants dès leur naissance, soulignant que l'Algérie a franchi de grands pas dans ce domaine.

Il a, à ce titre, affirmé que l'Algérie franchira, grâce à ces projets de santé, une nouvelle étape en matière de prise en charge sanitaire des citoyens, saluant, par là même, les efforts déployés par l'ensemble des cadres.

Le président de la République a, en outre, remercié l'ensemble des scientifiques algériens établis à l'étranger pour leur contribution au processus de développement national. Il a salué, tout particulièrement, les scientifiques dans les domaines spatial et médical, ainsi que tous les scientifiques algériens ayant contribué et participé récemment au lancement du Haut conseil de la communauté scientifique nationale à l'étranger.

Après avoir procédé à la pose de la première pierre du projet de réalisation d'une salle de grands spectacles à Ouled Fayet, d'une capacité de 10.000 places, le président de la République a souligné que cette structure culturelle sera de niveau international, précisant que d'autres projets similaires seront réalisés ultérieurement au niveau des grandes villes du pays.