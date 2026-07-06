Congo-Kinshasa: Loi sur le Référendum - Aimé Boji Sangara capte le soutien unanime des Assemblées provinciales du pays !

D'une seule voix et conscients des enjeux politiques du moment, les présidents des Assemblées provinciales de la République démocratique du Congo ont affiché leur adhésion à la loi portant organisation du référendum en RDC, récemment adoptée par les deux chambres du Parlement, à l'issue d'une séance d'échanges avec le Président de l'Assemblée nationale, l'Honorable Aimé Boji Sangara, ce samedi 4 Juillet 2026 au Palais du Peuple.

Entouré de quelques membres du Bureau de l'Assemblée nationale, le Président Aimé Boji Sangara a reçu les responsables des organes délibérants provinciaux, venus lui présenter leurs civilités, mais aussi s'imprégner des fondements, des innovations et des objectifs de cette importante réforme.

Au cours des échanges, le Président de la Chambre basse a apporté des éclaircissements sur le contenu de ce texte, son ancrage constitutionnel ainsi que sa portée dans le processus de consolidation des institutions de la République. Ces explications ont permis de dissiper les préoccupations exprimées par les présidents des Assemblées provinciales et de renforcer leur compréhension des enjeux de cette réforme.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au nom de ses collègues, le rapporteur de la Conférence des présidents des Assemblées provinciales, le docteur Mateus Kanga, président de l'Assemblée provinciale de la Tshopo, a salué la qualité des échanges avec le Président de l'Assemblée nationale. Il a indiqué que les explications fournies ont levé toutes les zones d'ombre autour de la loi portant organisation du référendum, conduisant les présidents des Assemblées provinciales à renouveler leur soutien à cette réforme d'intérêt national.

Ils ont, par ailleurs, invité l'ensemble de la population à accompagner cette initiative législative et ont affirmé leur disponibilité à en assurer la mise en oeuvre dès sa promulgation par le Président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.