Sénégal: Kédougou - Plus de 6,3 millions FCFA de médicaments de contrebande saisis

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Kédougou a réalisé une importante saisie de médicaments de contrebande, estimée à 6 366 341 FCFA, lors d'une opération menée le 3 juillet 2026. Un individu a été interpellé pour contrebande et vente illicite de produits pharmaceutiques.

Selon les informations communiquées par la police, le suspect a été arrêté à la gare routière de Kédougou alors qu'il transportait quatre valises dissimulées dans de grands sacs de voyage. L'inventaire des produits, effectué en présence du mis en cause et avec l'assistance d'un pharmacien, a permis de découvrir un important lot de médicaments composé notamment d'antibiotiques, d'antipyrétiques et d'antispasmodiques.

La cargaison comprenait notamment 571 boîtes de Synergon, 246 boîtes de Collyre bleu Laiter, 221 boîtes de Spasfon, 208 boîtes de Biafine, ainsi que des médicaments soumis à un contrôle strict, dont 91 boîtes de Klipal Codéine et 127 boîtes de Tramagen. La valeur marchande de l'ensemble des produits saisis est évaluée à 6 366 341 FCFA.

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Au cours de son audition, le suspect a déclaré qu'il n'était que le convoyeur de la marchandise. Il a affirmé avoir reçu les médicaments d'un tiers et avoir été chargé de les acheminer clandestinement vers un pays frontalier, où ils devaient être remis à un destinataire.