Sénégal: Penda Dimé, entrepreneure - L'architecte des grands événements

Après plusieurs années en France, Penda Dimé a choisi de revenir au Sénégal avec une ambition claire : contribuer à faire évoluer l'image de l'événementiel africain. À travers Event by P, elle crée des expériences, forme la relève et porte un engagement fort en faveur de la santé mentale.

Le 26 mai 2026, l'équipe nationale du Sénégal a organisé un dîner de cohésion au Stade Maître Abdoulaye Wade, à Diamniadio. Cet événement, initié par les joueurs et le sélectionneur, visait à consolider l'esprit de groupe de la Tanière juste avant leur départ pour la Coupe du Monde.

Mais derrière ce moment de cohésion se cache, en coulisses, une cheffe d'orchestre qui a donné le meilleur d'elle-même, par patriotisme, mais aussi par amour pour son métier. Pour Penda Dimé, fondatrice et directrice générale de Event by P, une agence événementielle créée en 2018, ce projet reste sans aucun doute l'un des moments les plus marquants de son parcours au Sénégal.

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Installée au pays de la Teranga depuis deux ans, l'entrepreneure souhaite développer sa structure et surtout contribuer à la valorisation du secteur événementiel. « Pouvoir organiser un événement d'une telle envergure pour les Lions de la Teranga représente une immense fierté », dit-elle, un sourire béat au bout des lèvres.

Et d'ajouter : « Au-delà d'un simple dîner, notre mission était de créer une véritable expérience.Transformer un stade en un espace de réception élégant, chaleureux et mémorable, imaginer une ambiance à la hauteur de l'équipe nationale et offrir un moment privilégié avant une compétition aussi importante : voilà le défi que nous avons relevé. »

À l'en croire, au-delà de la réussite opérationnelle, cet événement a permis de mettre en lumière le savoir-faire événementiel sénégalais et de démontrer leur capacité à organiser des événements de très haut niveau répondant aux standards internationaux. « Pour Event by P, il a marqué un véritable tournant. Il a renforcé notre visibilité, notre crédibilité et notre notoriété, aussi bien au Sénégal qu'à l'international», dit celle qui est entrée dans cet univers grâce au hasard.

La vocation peut se trouver dans les petites choses de la vie. Assurément, Penda Dimé en est la preuve. Plus jeune, elle prend l'habitude d'aider les siens dans l'organisation d'événements familiaux ou entre amis. Anniversaires, baby showers, mariages, sorties au restaurant : rien ne se faisait sans la touche de Penda. Très naturellement, la jeune femme se retrouve à coordonner, planifier et rassembler les personnes autour d'un projet commun.

Organisatrice un jour, organisatrice pour toujours

Au départ, c'était presque un rôle qui lui était attribué d'office. « Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de l'organisation ! », répondait-elle à chaque fois. Puis, avec le temps, Penda Dimé commence à regarder cela sous un autre angle. « J'ai découvert que j'aimais organiser, coordonner, trouver des solutions et surtout créer des moments de bonheur pour les autres », se souvient-elle, un sourire en coin.

Et pourtant, l'organisation d'événements est loin d'être sa première compétence. Après plusieurs années dans le secteur financier, en France, elle décide de suivre sa passion pour l'événementiel et l'entrepreneuriat. Un choix audacieux qui l'amène à quitter sa carrière salariée pour construire son propre projet. « Aujourd'hui, je peux dire que j'ai transformé une passion en métier. Ce qui était autrefois une activité que j'organisais pour mes proches est devenu mon quotidien et l'aventure entrepreneuriale d'Event by P », dit-elle fièrement.

Évoluant d'abord entre la France et le Sénégal, la jeune femme décide ensuite de tout quitter pour un retour aux sources. « Mon objectif principal était de développer mon agence événementielle au Sénégal. J'avais également à coeur de créer une agence d'hôtesses afin de participer à la création d'emplois pour les jeunes.

Retour aux sources

Par la suite, l'idée de transmettre mon expérience à travers la formation s'est imposée naturellement. Aujourd'hui, avec Event by P Academy, nous accompagnons des passionnés qui souhaitent se professionnaliser dans les métiers de l'événementiel », révèle-t-elle. Au-delà de l'aspect professionnel, poursuit-elle, ce retour représentait aussi une quête de sens. « J'avais envie de me rapprocher davantage de mes racines, d'évoluer dans un environnement qui correspond à mes valeurs et de trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle, personnelle et spirituelle », dit-elle, visiblement émue.

Aujourd'hui, installée au Sénégal depuis deux ans, Penda Dimé gère une agence événementielle, mais aussi une agence d'hôtesses événementielles qui accompagne les entreprises, les institutions, les marques et les organisateurs dans la réussite de leurs événements professionnels, institutionnels, sportifs et privés. Mais ces différentes casquettes passent loin derrière l'un des projets qui lui tient le plus à coeur : la santé mentale. Penda Dimé n'a pas seulement décidé de s'installer au Sénégal pour créer une agence d'hôtesses afin de participer à la création d'emplois pour les jeunes.

Derrière l'entrepreneure qui oeuvre au développement de l'événementiel en Afrique, elle est également engagée pour une autre cause qui lui tient particulièrement à coeur : la santé mentale. Un engagement profondément lié à son histoire personnelle. Son association « Et ma santé mentale » est d'abord née d'un vécu personnel. « À la suite d'une dépression, j'ai ressenti le besoin de partager mon expérience et mon parcours. J'aime dire aujourd'hui que j'ai « vécu et vaincu » la maladie », narre-t-elle, d'un air triste.

« Cette épreuve a profondément marqué ma vie, mais elle m'a également permis de me reconstruire, de mieux me connaître et de devenir la femme que je suis aujourd'hui », poursuit-elle avec assurance. À travers l'association, son objectif est de montrer qu'il est possible de traverser des périodes extrêmement difficiles et de s'en sortir. Mieux encore, certaines épreuves peuvent parfois devenir un véritable tournant positif dans une vie.

« Je souhaitais également contribuer à briser le tabou autour de la santé mentale, particulièrement au sein de nos communautés où ces sujets restent encore trop souvent passés sous silence », soutient Penda Dimé.

Santé mentale, l'autre cause

Créée en 2022 en France et au Sénégal, l'association intervient aujourd'hui dans plusieurs pays africains à travers plus de 50 ateliers, des conférences, des événements, des interventions dans les médias et des podcasts. « L'une de mes plus grandes fiertés est l'impact que nous avons pu avoir au fil des années.

Chaque semaine, nous recevons des témoignages de personnes qui nous expliquent que nos actions les ont aidées à prendre conscience de leur situation, à demander de l'aide ou à retrouver espoir. Savoir que notre histoire a pu contribuer, même modestement, au mieux-être de nombreuses personnes est la plus belle récompense que nous puissions recevoir », dit-elle fièrement.

Penda Dimé écrit, à sa manière, une histoire où réussir ne consiste pas seulement à organiser de grands rendez-vous, mais aussi à laisser une empreinte durable dans la vie de ceux qu'elle accompagne.