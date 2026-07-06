Sénégal: Podor - Un cycliste tué dans un accident, plusieurs blessés

Un jeune commerçant d'une vingtaine d'années a perdu la vie samedi en début de soirée dans un accident de la circulation sur la Route nationale n°2 (RN2), entre les localités de Touldé Gaalé et de Doubangué, dans la commune de Dodel, dans le departement de Podor.

Selon les premiers éléments exploités par l'APS, la victime circulait à vélo lorsqu'elle a été percutée par un bus assurant la liaison entre les villages de l'île à Morphil. Le véhicule se dirigeait de Dodel vers Ndioum au moment du drame. D'après les témoignages recueillis sur les lieux, le conducteur aurait tenté d'éviter le cycliste avant de perdre le contrôle de son véhicule, qui s'est renversé sur le bas-côté de la chaussée.

Grièvement blessé, le jeune homme, originaire du village de Darel Maro, dans la commune de Gamadji Saré, a été pris en charge par les sapeurs-pompiers puis évacué vers le Centre hospitalier régional de Ndioum. Il a toutefois succombé à ses blessures peu après son admission.