Congo-Kinshasa: Mukolo Basengezi pose les bases d'une collaboration stratégique entre l'ONIP et l'INS

A peine installé à la Direction Générale de l'Office National d'Identification de la Population (ONIP), Mukolo Basengezi Marcellin a engagé une série d'actions visant à accélérer la mise en oeuvre de la mission de l'établissement.

Après une séance de travail avec les cadres et agents de l'ONIP consacrée à l'évaluation de la situation de l'institution et à la définition des priorités, la nouvelle équipe dirigeante a été reçue par le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, Jacquemain Shabani Lukoo.

Au cours de cette rencontre, les orientations du Gouvernement ont été transmises à la nouvelle direction, avec un accent particulier sur l'urgence de faire progresser le processus d'identification de la population congolaise.

Dans la continuité de cette dynamique, le Directeur général de l'ONIP, Mukolo Basengezi Marcellin, accompagné du Directeur général adjoint Sumanza Koy, a effectué une visite de travail à l'Institut National de la Statistique (INS), où ils ont été reçus par la Directrice générale, Mme Élysée Chovu Alima, entourée de son équipe technique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les échanges ont porté sur les questions techniques liées à la coordination des actions entre les deux institutions, à l'harmonisation des méthodes de travail, à la formation des futurs agents de terrain ainsi qu'au choix d'un outil commun de collecte des données. Cette concertation vise à garantir une identification de la population efficace, moderne, fiable et cohérente avec les exigences des grandes opérations statistiques nationales.

Cette première rencontre de travail jette les bases d'une collaboration stratégique entre l'ONIP et l'INS, appelée à renforcer la complémentarité entre les deux institutions au service de la production de données fiables, de la planification publique et de la modernisation de la gouvernance en République démocratique du Congo.