Le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Djoli Eseng'Ekeli, a appelé à une meilleure reconnaissance des anciens militaires et anciens combattants le vendredi 3 juillet 2026, lors de l'examen du projet de loi portant sur leur statut.

Tout en saluant l'initiative du gouvernement, Jacques Djoli a estimé que les anciens combattants « n'ont pas besoin de compassion, mais de reconnaissance et de respect ». Il a plaidé pour une prise en charge globale de leur situation, incluant les soins, le suivi post-traumatique, l'accompagnement des veuves et des orphelins, ainsi que la préservation de la mémoire des soldats tombés pour la Nation.

Le rapporteur de l'Assemblée nationale a également proposé de remplacer la date du 11 novembre comme Journée nationale des anciens combattants par une date davantage liée à l'histoire militaire de la RDC. Enfin, il a interpellé le ministre des Finances sur l'absence de précisions concernant les sanctions applicables aux infractions fiscales et douanières prévues dans le projet de loi, estimant que cette lacune pourrait créer un vide juridique.