Double séquences le vendredi 3 juillet 2026 à l'Hôtel de Ville de Kinshasa. Le Gouverneur de la Ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a reçu tour à tour deux délégations distinctes : la Commission Nationale des Droits de l'Homme, CNDH, et les représentants des partis politiques de l'opposition regroupés au sein de C64. Les entretiens ont porté sur l'organisation des manifestations de l'opposition et leurs conséquences dans la capitale de la RDC.

Publication imminente d'un rapport indépendant

En sa qualité de premier citoyen de la ville, investi d'un mandat constitutionnel issu du suffrage universel direct, le Gouverneur Daniel Bumba Lubaki s'est entretenu avec la délégation de la CNDH conduite par son Président, Paul Nsapu.

Le Président de la CNDH a indiqué que cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une mission d'enquête ouverte depuis le 15 juin 2026. Cette mission vise la publication prochaine d'un rapport indépendant sur la manifestation organisée par l'opposition le 12 juin 2026 à Kinshasa.

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Au cours des échanges, le Gouverneur a réaffirmé son attachement aux principes démocratiques, au droit de manifester et au respect des lois de la République. Il a rappelé que, tenant compte du caractère d'inviolabilité du Parlement et de la nécessité de permettre aux élèves de passer leurs examens dans de bonnes conditions, le terrain Assossa avait été proposé à l'opposition à partir de 13h00' pour l'organisation de sa manifestation.

Le Gouverneur a cependant regretté que la manifestation ait dégénéré en actes de provocation et en scènes de destruction de biens de paisibles citoyens, diffusées sur les réseaux sociaux, ainsi que des messages faisant l'apologie de la violence. Il a fait part de sa désapprobation aux membres de la CNDH.

Le Président de la CNDH, Paul Nsapu, s'est dit satisfait de cet échange. Il a qualifié le Gouverneur d'homme ouvert au débat démocratique et a annoncé la publication du rapport de la CNDH dans les prochains jours.

Le Directeur provincial de l'ANR, le Commandant de la Police Ville de Kinshasa et le Commandant de la Légion Nationale d'Intervention, LENI, ont pris part à cette séance de travail.

Pas de manifestation pour l'instant

Dans la même journée, le Gouverneur Daniel Bumba Lubaki a reçu une délégation des partis politiques de l'opposition membres de C64.

Les deux parties ont, dans le calme, évité d'aborder le fond de la marche projetée par l'opposition. Cette initiative reste en sursis. Les discussions sur l'opportunité de cette manifestation sont renvoyées à une date ultérieure.

Par ailleurs, la délégation de C64 a informé le Gouverneur du déplacement de certains de ses leaders vers un pays africain pour des raisons politiques.

Il sied de noter que cette rencontre s'est déroulée dans un climat calme, dans le souci de promouvoir le respect des normes démocratiques et des lois du pays.

Le message de l'Hôtel de Ville

C'est un signal fort et un pari réussi pour Daniel Bumba : Kinshasa choisit la voie du dialogue institutionnel, de la transparence et du respect des droits humains dans la gestion de l'espace public.