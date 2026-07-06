Congo-Kinshasa: Kongo-Central - Etat d'avancement du Projet de construction de la traversée du littoral Banana-Moanda

Les travaux de construction de la traversée du littoral Banana-Moanda progressent à un rythme soutenu. Ils sont marqués par la reprise effective des travaux de réalisation de la couche de roulement en béton armé et des ouvrages annexes.

La mise en oeuvre de la couche de roulement en béton armé avait été temporairement suspendue pour privilégier l'avancement du mur de soutènement en béton armé. À ce jour, l'entreprise SIC procède au reprofilage et au compactage de la plateforme, du PK 3+950, point d'interruption des travaux l'année dernière, jusqu'au PK 4+800, soit sur un linéaire de 850 mètres.

Afin de garantir la continuité du trafic vers la cité de Banana, les travaux sont exécutés par demi-chaussées, de manière successive.

Concernant le mur de soutènement en béton armé, les travaux réalisés par l'entreprise GGPI ont atteint le PK 5+400. À ce stade, 1 200 mètres ont été réalisés sur les 1 400 mètres prévus, soit un taux d'exécution de 85,7%.

Au global, l'état d'avancement des travaux de lutte antiérosive et de modernisation de la RN1, sur le tronçon du littoral de Banana, est jugé satisfaisant, au regard du taux d'exécution des différentes composantes du projet.