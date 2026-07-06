Tunisie: Agressions contre les médecins - Le docteur Kaïs Nouira annonce des poursuites judiciaires

6 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Le Dr Kaïs Nouira, membre du Conseil national de l'Ordre des Médecins tunisiens, a vivement dénoncé les récentes agressions physiques ciblant plusieurs praticiens au sein de certains établissements de santé. Il a fermement réaffirmé que l'Ordre ne renoncera à aucun des droits de ses affiliés et poursuivra sans relâche toutes les voies judiciaires contre les auteurs de ces actes.

Invité sur les ondes de la Radio Nationale, le Dr Nouira est revenu sur la dernière agression survenue au Centre Hospitalo-Universitaire (CHU) Fattouma Bourguiba de Monastir. Cette attaque a coûté de graves blessures au Dr Mohamed Helmi Tabaga, professeur assistant hospitalo-universitaire, victime de fractures au visage qui ont nécessité une intervention chirurgicale vendredi dernier.

Le porte-parole a par ailleurs révélé que les autorités compétentes ont réussi à interpeller l'agresseur samedi dernier, martelant qu'aucun compromis ne sera toléré concernant les droits du médecin agressé.

Un signal d'alarme pour la profession

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Face à ce climat d'insécurité, le Dr Nouira a indiqué que le médecin blessé avait pris la décision de quitter la Tunisie pour exercer à l'étranger, précisant que le Conseil de l'Ordre l'avait toutefois invité à temporiser.

Estimant que la Tunisie a franchi un « seuil critique » concernant la violence faite au corps médical, l'invité de la Radio Nationale a exhorté l'ensemble des praticiens, et particulièrement les jeunes médecins, à se tourner systématiquement vers l'Ordre en cas d'incident sur le lieu de travail.

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