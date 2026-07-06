Afrique du Nord: ELMED, Radès C, Autoliv - Ces projets qui propulsent le partenariat Tunisie-Suède

La coopération entre la Tunisie et la Suède connaît une montée en puissance notable, portée par des projets structurants dans l'énergie, l'industrie et l'innovation. Au centre de cette dynamique se trouve le projet énergétique ELMED, symbole d'une nouvelle étape dans l'intégration électrique entre l'Europe et l'Afrique, ainsi que l'engagement croissant d'entreprises suédoises dans l'économie tunisienne.

Le projet ELMED, première interconnexion électrique en courant continu haute tension entre les deux rives de la Méditerranée, illustre l'ampleur de ce rapprochement stratégique. Il reliera la Tunisie à la Sicile et vise à renforcer la sécurité énergétique régionale tout en favorisant l'intégration des réseaux électriques euro-africains. Ce chantier d'envergure s'inscrit dans une coopération de longue date entre la Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz et le groupe Hitachi Energy, acteur central du projet.

Partenaire historique de la STEG, Hitachi Energy confirme son rôle déterminant dans la transformation du système électrique tunisien. L'entreprise a déjà contribué à plusieurs infrastructures majeures, notamment la centrale de Radès C, la modernisation de turbines à gaz et le renforcement du réseau national. Dans le cadre d'ELMED, elle assure la fourniture des technologies de conversion HVDC, essentielles au fonctionnement de cette interconnexion stratégique.

Une dimension particulièrement notable du projet réside dans son ancrage suédois. Les équipements technologiques de pointe seront conçus et fabriqués principalement à Ludvika, en Suède, un centre mondial d'excellence dans ce domaine. Cette contribution met en lumière le rôle industriel de la Suède dans les technologies énergétiques avancées et son implication dans l'accélération de la transition énergétique à l'échelle internationale.

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Soutenu par l'Union européenne à travers le programme Connecting Europe Facility, ainsi que par plusieurs institutions financières internationales, ELMED dépasse la seule dimension technique. Il s'agit d'un projet structurant pour la région méditerranéenne, qui positionne la Tunisie comme un futur hub énergétique capable de faciliter les échanges électriques entre continents et, à terme, d'exporter de l'électricité issue des énergies renouvelables vers l'Europe.

Cette dynamique énergétique s'accompagne d'un renforcement des investissements industriels suédois en Tunisie. Parmi les réussites les plus emblématiques figure Autoliv, spécialisée dans les systèmes de sécurité automobile. Implantée en Tunisie depuis 2005, l'entreprise est devenue l'un des principaux employeurs industriels suédois du pays avec plus de 4 500 emplois créés, notamment dans le gouvernorat de Zaghouan. Son extension inaugurée en 2026 illustre la consolidation de son ancrage local et son rôle dans la création d'emplois pour les jeunes et les femmes.

Au-delà de l'industrie automobile et de l'énergie, la coopération tuniso-suédoise s'étend aux technologies numériques, aux industries mécaniques et électriques, ainsi qu'aux solutions innovantes à forte valeur ajoutée. Les deux pays partagent également une vision commune autour de l'économie verte, domaine dans lequel la Suède figure parmi les leaders mondiaux grâce à son expertise en énergies renouvelables, économie circulaire et efficacité énergétique.

Les échanges économiques s'accompagnent d'une volonté commune d'élargir les investissements et de diversifier les partenariats commerciaux. Les deux gouvernements encouragent la création de liens directs entre entreprises, notamment à travers des mécanismes de coopération économique et des groupes d'affaires bilatéraux. Cette dynamique vise également à renforcer les exportations tunisiennes vers les marchés nordiques et à attirer davantage d'investissements industriels suédois.

Sur le plan institutionnel, les relations bilatérales bénéficient aussi d'un dialogue politique régulier, notamment entre les ministères des affaires étrangères des deux pays. Les discussions portent sur la transition numérique, la gouvernance, la mobilité, la recherche scientifique et le développement durable. La coopération s'inscrit également dans le cadre du partenariat entre la Tunisie et l'Union européenne, qui soutient plusieurs réformes économiques et projets de développement.

Avec des projets structurants comme ELMED et l'expansion d'entreprises industrielles suédoises, la relation entre la Tunisie et la Suède semble entrer dans une nouvelle phase. Elle se distingue désormais par une approche intégrée mêlant énergie, industrie, innovation et développement durable, consolidant ainsi un partenariat appelé à jouer un rôle stratégique dans les prochaines années en Méditerranée.