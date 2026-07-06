Tunisie: Voici pourquoi l'eau est coupée chaque nuit dans le Sahel

La Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) a lancé, depuis ce dimanche, un système de distribution périodique de l'eau potable dans les gouvernorats de Sousse, Monastir et Mahdia, impliquant des coupures nocturnes quotidiennes de minuit à 5 heures du matin.

Selon le directeur régional de la SONEDE dans la région du Centre, Noureddine Boumiza, cette mesure vise à reconstituer les réserves hydriques et à garantir un approvisionnement régulier en journée pour l'ensemble des usagers. Elle intervient dans un contexte de forte pression sur les ressources en eau, marqué notamment par la baisse des apports du barrage de Nebhana par rapport aux années précédentes, entraînant des perturbations dans l'alimentation des stations de traitement.

Le responsable a expliqué, lors d'une intervention sur Jawhara FM, que les déséquilibres observés auparavant affectaient particulièrement les zones situées en hauteur, notamment Hay Riyadh, El Fakkaïa et Oulad Ahmed, qui subissaient des pénuries prolongées en raison d'une consommation plus importante dans les zones basses. Le nouveau dispositif nocturne vise ainsi, selon lui, à instaurer une répartition plus équitable de la ressource entre les différents secteurs.

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Par ailleurs, la SONEDE mise sur des solutions structurelles pour faire face à la crise hydrique. Un projet stratégique estimé à 1 000 milliards de dinars prévoit le transfert des eaux du nord vers le centre du pays, avec un raccordement au barrage de Kalaa Kobra. Malgré des retards liés aux procédures d'expropriation foncière, le dossier avance progressivement, avec pour objectif de sécuriser l'approvisionnement en eau jusqu'à l'horizon 2050.

En parallèle, la station de dessalement de l'eau de mer à Sousse poursuit actuellement ses tests techniques. Elle n'est pas encore entrée en phase d'exploitation, les essais visant à garantir sa conformité au cahier des charges avant sa mise en service, afin de contribuer à réduire le déficit hydrique dans la région.