Tunisie: Kélibia - Il tente la traversée vers l'Italie... à la nage et avec des palmes

6 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Une unité de la garde maritime de Kélibia a déjoué, dans la soirée de dimanche, une tentative de migration irrégulière vers l'Italie effectuée à la nage, a indiqué une source sécuritaire.

Selon cette source, les agents ont repéré un jeune homme âgé d'une trentaine d'années qui tentait de franchir illégalement les frontières maritimes tunisiennes à partir de la plage de Kélibia, sans embarcation, mais équipé d'un sac à dos et de palmes de natation.

L'intervention rapide des unités maritimes a permis de mettre fin à sa tentative avant qu'il ne s'éloigne en mer. Le suspect a été intercepté puis ramené à terre.

Après consultation du ministère public, il a été décidé de le placer en garde à vue. Une enquête judiciaire a été ouverte à son encontre pour tentative de franchissement illégal des frontières maritimes.

Selon la même source, ce type de tentative demeure inhabituel, la majorité des cas de migration irrégulière enregistrés dans la région impliquant des embarcations de fortune, des planches ou des bouées gonflables.

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