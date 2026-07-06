Afrique: Sélections éliminées - Carlos Queiroz quitte le Ghana, Jamal Sellami écarté par la Jordanie

Le couperet de l'élimination n'a pas tardé à faire des victimes sur les bancs de touche de la Coupe du monde. Dimanche, au lendemain des verdicts du premier tour et des seizièmes de finale, les sélectionneurs du Ghana et de la Jordanie ont officiellement quitté leurs fonctions.

Carlos Queiroz annonce son départ des Black Stars

Battu en seizième de finale par la Colombie (1-0) samedi, le Ghana se cherche un nouveau sélectionneur. Le technicien portugais Carlos Queiroz (73 ans) a officialisé son départ dimanche via son compte Instagram, après seulement trois mois d'un mandat débuté en avril dernier.

« Je quitte cette aventure avec la fierté de ce que nous avons accompli, mais aussi avec l'insatisfaction de ceux qui ont toujours voulu davantage », a confié l'ancien entraîneur du Portugal et de l'Iran.

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Qualifié de justesse pour la phase à élimination directe parmi les meilleurs troisièmes, le Ghana quitte la compétition sans être parvenu à rééditer son épopée historique de 2010 (quart de finale). Le contrat de Queiroz n'avait pas été spécifié au-delà du tournoi par la Fédération ghanéenne.

Fin de l'aventure historique pour Jamal Sellami avec la Jordanie

Du côté d'Amman, la sanction est tombée directement d'en haut. Le prince Ali Ben al-Hussein, Président de la Fédération jordanienne de football (JFA), a annoncé le limogeage de Jamal Sellami après l'élimination de l'équipe dès le premier tour.

Malgré un bilan lourd de trois défaites en trois matchs dans le groupe J (contre l'Autriche, l'Irak et l'Argentine), le prince a tenu à saluer le technicien sur le réseau social X : « Nous vous remercions pour vos efforts, votre dévouement exemplaire et votre contribution à cette qualification historique ».