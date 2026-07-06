Burkina Faso: Enseignement secondaire, professionnel et technique - Les activités du programme « Vacances utiles » lancées

Le ministre de l'Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, Moumouni Zoungrana, a lancé officiellement la IIe édition du programme « Vacances utiles », le vendredi 3 juillet 2026, à Ouagadougou.

La jeunesse constitue la principale richesse et mérite d'être accompagnée très tôt dans la découverte des métiers, l'acquisition de compétences pratiques et la construction de son avenir professionnel. Pour ce faire, le ministère de l'Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique organise à travers Burkina Suudu Bawdè, du 1er juillet au 30 septembre 2026, le programme « Vacances utiles ».

Le lancement officiel de la IIe édition de l'activité a été présidé par le ministre de l'Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, Moumouni Zoungrana, le vendredi 3 juillet 2026, à Ouaga-dougou. Pour le directeur général de Burkina Suudu Bawdè, Kêrabouro Palé, ce programme vise à offrir aux élèves des lycées et collèges l'opportunité d'acquérir des compétences pratiques durant les vacances scolaires. Il a indiqué que 15 métiers porteurs sont proposés aux élèves dans 13 régions du Burkina avec un effectif projeté de 2300 élèves formés.

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« Les formations couvrent notamment l'électricité bâtiment et solaire, la cuisine, la restauration, la coiffure, la couture, la réparation des téléphones portables, l'informatique bureautique, l'agriculture, le perlage, la plomberie, le dessin industriel, la décoration événementielle et plusieurs autres métiers répondant aux besoins actuels du marché », a-t-il précisé. En outre, le directeur général de Burkina Suudu Bawdè a confié que l'engouement suscité par cette édition dépasse les attentes.

A ce jour, a-t-il souligné, il a été enregistré dans la plateforme 1339 intentions d'inscription sur l'ensemble des trois sessions du programme, dont 977 pour la première session déjà en cours. Il a également indiqué que l'un des principaux atouts de ce programme réside dans son approche pédagogique. Et pour cause, il s'agit de formations modulaires qualifiantes, privilégiant 95% de pratiques pour seulement 5% de théorie, mobilisant aussi bien les formateurs internes que les professionnels des métiers partenaires.

Un levier stratégique

En plus, Kêrabouro Palé a fait savoir que chaque groupe est limité à un maximum de 30 apprenants afin de garantir un accompagnement personnalisé et des apprentissages de qualité. Le représentant des formateurs, Daniel Ilboudo, a remercié le gouvernement qui a fait de la formation professionnelle un levier stratégique pour le développement du capital humain et la promotion de l'employabilité des jeunes.

Il a ajouté que, le métier de formateur ne consiste pas uniquement à transmettre des connaissances techniques. Il consiste aussi à éveiller des vocations, développer des aptitudes, encourager la créativité et impliquer des valeurs qui sont le professionnalisme, la rigueur, la discipline, le sens de l'effort, le respect des règles et la recherche permanente de la qualité.

Daniel Ilboudo a indiqué que leur ambition est que chaque apprenant reparte avec des compétences concrètes directement utiles dans sa vie quotidienne. Quant à la représentante des apprenants, Fleur Zoundi, elle a exprimé sa gratitude au gouvernement.

« Les vacances sont souvent considérées comme un moment de repos. Grâce à ce programme, elles deviennent aussi un temps d'apprentissage, de découverte et de construction de notre avenir. En choisissant de consacrer une partie de nos vacances à l'apprentissage d'un métier, nous faisons le choix de développer nos talents, d'acquérir de nouvelles compétences et de mieux préparer notre insertion dans la vie professionnelle », a-t-elle dit.

Le ministre, Moumouni Zoungrana, s'est dit obligé d'être présent au lancement de cette activité très importante pour la Révolution progressiste populaire. « La Révolution progressiste populaire met un accent exclusif sur la jeunesse, parce qu'elle va changer en profondeur le Burkina Faso pour qu'il compte parmi les nations les plus développées », a-t-il affirmé. Il a ajouté que son département a une ambition pratique et réelle pour la jeunesse. « Le concept de programme vacances utiles s'inscrit dans la vision du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré », a-t-il poursuivi.