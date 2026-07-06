Tunisie: Retraites - Voici les catégories exclues de la hausse des pensions

Le responsable du département de la protection sociale au sein de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), Hédi Dahman, a exprimé des réserves concernant l'application de la revalorisation des salaires et des pensions prévue par l'article 15 de la loi de finances 2026, dénonçant l'exclusion de certaines catégories de retraités du dispositif.

Dans une intervention accordée ce dimanche 5 juillet 2026 à Diwan FM, il a indiqué que le texte de loi prévoit de manière générale une augmentation des salaires et des pensions dans les secteurs public, semi-étatique et privé, sans exclusion de principe.

Toutefois, la version d'exécution aurait, selon lui, écarté plusieurs bénéficiaires de pensions minimales d'une revalorisation estimée à environ 20 dinars mensuels.

Des catégories de retraités concernées

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Hédi Dahman a précisé que les catégories exclues incluraient notamment les bénéficiaires de pensions minimales fixées à 260 dinars, certains retraités affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) résidant à l'étranger, ainsi que les personnes parties à la retraite à partir du 1er janvier 2026. Sont également concernés, selon lui, les bénéficiaires du régime complémentaire de retraite, qui n'a pas été revalorisé depuis cinq ans.

Le responsable syndical a également souligné que la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) se limite à un rôle d'exécution des décisions, précisant que son conseil d'administration, où siègent des représentants de l'UGTT, n'a pas été consulté sur les modalités d'application de cette mesure.

Il estime que la responsabilité incombe au gouvernement, à l'origine des instructions d'exécution, tout en déplorant l'absence de concertation avec les partenaires sociaux.

Une approche jugée insuffisante face aux réalités sociales

Hédi Dahman a critiqué ce qu'il considère comme une approche strictement financière, estimant qu'elle ne prend pas suffisamment en compte la situation des catégories vulnérables, dans un contexte marqué par la hausse des prix et la pression sur le pouvoir d'achat.

Il a appelé à une révision des modalités d'application de la mesure, afin de garantir davantage d'équité et de préserver le droit des retraités à une vie digne.

Ainsi, des interrogations émergent autour de l'application de la revalorisation des pensions prévue par la loi de finances 2026, avec des accusations d'exclusion de certaines catégories et un appel syndical à davantage de concertation et d'équité sociale.