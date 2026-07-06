Tunisie: L'inflation ralentit à 5,3 % en juin 2026

5 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Le taux d'inflation en Tunisie a ralenti à 5,3% en glissement annuel au mois de juin, contre 5,4% en mai, sous l'effet principalement d'un ralentissement de la hausse des prix des produits alimentaires, selon les données publiées dimanche par l'Institut national de la statistique (INS).

La progression des prix du groupe « Alimentation et boissons » s'est établie à 7,1% en juin, contre 8,2% le mois précédent. En revanche, les prix du tabac et ceux des loisirs et de la culture ont légèrement accéléré.

Sur un an, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 7,1%, tirés notamment par la hausse de la viande ovine (+18,3%), de la viande bovine (+13,6%), de la volaille (+13,5%), des poissons frais (+11,7%) et des fruits frais (+11%). Les prix des huiles alimentaires (-5,5%) et des oeufs (-3,1%) ont, en revanche, reculé.

Les prix des produits manufacturés ont progressé de 4,7% sur un an, soutenus par la hausse des prix de l'habillement et des chaussures (+9,2%), tandis que ceux des services ont augmenté de 4,3%, notamment en raison du renchérissement des services d'hébergement (+15,4%).

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L'inflation sous-jacente, qui exclut les produits alimentaires et l'énergie, est ressortie à 4,9% en juin, contre 4,8% en mai. Sur un mois, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,2%, après une hausse des prix de l'habillement et des chaussures (+1,7%) et des restaurants, cafés et hôtels (+1%).

Les prix des produits alimentaires ont, en revanche, reculé de 0,9%, sous l'effet notamment de la baisse des prix de la volaille, des légumes frais, des oeufs, des fruits frais et de la viande ovine.

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