Tunisie: Investissements directs étrangers - L'attractivité se renforce dans les industries à forte valeur ajoutée

L'attractivité de la Tunisie auprès des investisseurs évoluant dans des secteurs à forte valeur ajoutée, tels que les industries mécanique, électronique et aéronautique, ne cesse de croître. Ce regain d'intérêt pour le site tunisien traduit, en effet, une tendance structurelle dont bénéficie aujourd'hui le pays.

Rencontré en marge de la 3e édition du Grand Débat annuel, organisée récemment par « Univers News » autour du thème « La Tunisie, Dragon de la Méditerranée : Utopie... ou ambition... ? », le directeur général de la Fipa, Jalel Tebib, est revenu sur les principales dynamiques portées par les investissements directs étrangers (IDE) au cours des années 2025 et 2026.

L'année 2025 a été marquée par une forte dynamique des investissements directs étrangers. Frôlant les 3.500 millions de dinars, soit une hausse de 30 % par rapport à l'année précédente, les IDE traduisent non pas une simple embellie, mais bien une dynamique structurelle appelée à se poursuivre en 2026. Les résultats des quatre premiers mois de l'année en cours sont, en ce sens, de bon augure : les IDE ont atteint 1.300 millions de dinars, enregistrant une progression de 25 %. « Les perspectives sont prometteuses pour l'ensemble de l'année et nous tablons sur un niveau de 4.000 millions de dinars d'investissements étrangers », a affirmé Jalel Tebib dans une déclaration à La Presse.

Si les investisseurs traditionnels, en l'occurrence les pays d'Europe de l'Ouest, conservent leur place en tête des IDE en Tunisie, de nouveaux pays d'Europe de l'Est ainsi que d'Asie font désormais leur entrée en jeu et manifestent un intérêt grandissant pour le pays.

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« L'Union européenne est notre premier partenaire stratégique. Mais les observateurs qui suivent les statistiques communiquées par la Fipa peuvent constater de petits changements, y compris au sein même de l'Europe.

Certes, la France, l'Italie et l'Allemagne occupent toujours les premières places du classement, mais d'autres pays d'Europe de l'Est figurent aujourd'hui parmi les principaux émetteurs d'IDE. La Tchéquie a, en effet, occupé la première position en 2025, et c'est une nouveauté », a ajouté Jalel Tebib.

Cette nouvelle dynamique reflète, selon le directeur général de la Fipa, un nouveau niveau d'attractivité pour la Tunisie. Tout en restant une destination privilégiée pour les investissements en provenance d'Europe de l'Ouest, le pays commence également à attirer de nouveaux types d'IDE issus d'Europe de l'Est, mais aussi d'Asie et d'Amérique.

« Cette tendance prouve que la Tunisie est devenue une destination particulièrement compétitive pour l'investissement », a-t-il commenté. Et d'ajouter : « Les Coréens, les Japonais, les Américains et les Chinois commencent à s'intéresser également à la Tunisie ».

De nouvelles tendances émergentes

Selon lui, l'année 2025 a été marquée par un intérêt particulièrement prononcé des investisseurs chinois pour le site tunisien. La prise de participation dans une grande cimenterie tunisienne, mais aussi l'implantation de nombreuses entreprises chinoises, illustrent parfaitement cette nouvelle dynamique. Des actions ont d'ailleurs été initiées, affirme Tebib, afin de la renforcer, notamment à travers la mise à l'honneur des entreprises à participation chinoise lors du Tunisia Investment Forum.

Outre les pays émetteurs d'IDE, ces changements touchent également les secteurs privilégiés par les investisseurs étrangers. Les industries mécanique, électrique et électronique sont aujourd'hui en train de détrôner des secteurs historiquement dominants, à l'instar du textile et de l'habillement.

« Ce sont désormais ces secteurs qui intéressent de plus en plus les investisseurs étrangers. Autrefois, la Tunisie attirait principalement des investisseurs dans les industries du textile et de l'habillement. Aujourd'hui, le pays s'impose comme une destination de référence pour la fabrication de composants automobiles. De grands constructeurs y sont implantés, non seulement à travers des unités de production, mais aussi via des centres de recherche et développement», a-t-il expliqué.

Un autre secteur, et non des moindres, commence à titiller l'intérêt des investisseurs étrangers : l'industrie des composants aéronautiques. Selon le directeur général de la Fipa, la tenue, la semaine prochaine, de la cinquième édition du Tunisia Aerospace Meeting, coorganisée par la Fipa, confirme la confiance des investisseurs et le positionnement de la Tunisie comme site d'excellence pour ces industries à forte valeur ajoutée.

« Si nous en sommes à la cinquième édition, c'est que l'intérêt est réel. Aujourd'hui, nous sommes passés à une vitesse de croisière dans l'organisation de ces événements », a-t-il conclu.