Tunisie: Sécurité alimentaire - 865 tonnes de produits alimentaires saisies et détruites en cinq mois

5 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par Dorra Ben Salem

Les commerçants des produits alimentaires doivent relever le défi de préserver la santé des consommateurs. Il s'agit d'un devoir que confirment l'éthique du métier et la responsabilité de garantir des produits de qualité conformes aux normes sanitaires.

C'est que la hausse des températures joue au détriment de la qualité des produits alimentaires. Certains périssent rapidement, sous l'effet d'un ou de deux degrés de trop. D'autres impliquent, nécessairement, d'être conservés à de très basses températures afin d'éviter qu'ils expirent avant terme. Cela dit, pour les uns comme pour les autres, le risque est de taille et cela tient de la conscience des commerçants de faire prévaloir l'intérêt général, à savoir la santé des concitoyens, face à l'intérêt personnel qu'est le gain financier.

Il faut dire que la sensibilisation des commerçants sur l'importance de respecter les normes de stockage et de transport des produits alimentaires en cette période caniculaire constitue la devise sur laquelle il convient de miser. Les actions de sensibilisation doivent s'appuyer sur des informations actualisées sur les risques colossaux qu'encourent les citoyens -- tous âges confondus -- en consommant des aliments périmés ou infectés.

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Des simples intoxications alimentaires aux redoutables maladies cancéreuses, sans oublier les éventuelles complications que peuvent présenter certains malades chroniques ou encore certains enfants, le danger est réel mais évitable.

Aussi les commerçants des produits alimentaires sont-ils appelés à faire preuve de vigilance en prenant soin de respecter, infailliblement, les normes d'hygiène, de stockage et de transport desdits produits. Cette composante de leur travail qui consiste à garantir la bonne qualité des produits leur éviterait sans doute des pertes considérables et une réputation sujette à la suspicion.

C'est que les réfractaires finissent par payer cher leur insouciance face à la santé d'autrui et à la loi. Et pour preuve : lors de sa deuxième réunion pour la présente année, tenue récemment, le conseil de l'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Insspa) a publié les données relatives au contrôle sanitaire des produits alimentaires durant les cinq premiers mois de l'année 2026.

L'Instance a, en effet, réalisé plus de 27 mille actions de contrôle sanitaire, suite auxquelles quelque 5400 tests microbiologiques ont été effectués. Ce travail a fini par confirmer la non-conformité aux normes, la saisie et la destruction de pas moins de 865 tonnes de produits alimentaires.

Il serait plus sécurisant, pour les commerçants, d'assumer leur responsabilité commerciale et éthique que de nuire à la santé du consommateur et d'en être pénalisés !

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