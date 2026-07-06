Tunisie: Saison 2026-2027/Reprise les 22 et 23 août - Un silence assourdissant...

De la prochaine saison, on ne connaît que la date du coup d'envoi. Aucune information n'a encore été communiquée sur le calendrier et la formule à adopter lors du prochain exercice. Le flou est total.

Il a fallu que les dirigeants des clubs insistent auprès des responsables fédéraux pour connaître la date du coup d'envoi de la prochaine saison, afin qu'ils fixent eux-mêmes les dates de la reprise des entraînements de leurs équipes respectives pour que la Fédération tunisienne de football se démène enfin.

Avant-hier, la FTF a envoyé un court et laconique courrier aux clubs annonçant que le coup d'envoi de la saison 2026-2027 sera donné les 22 et 23 août prochain. C'est la seule information dont disposent les entraîneurs et les préparateurs physiques des équipes de la Ligue 1. C'est insuffisant pour préparer une saison, étant donné que le calendrier n'est pas encore dévoilé, tout comme la formule à adopter.

Avec 16 équipes !

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Ces derniers jours, des rumeurs ont circulé selon lesquelles il y aurait une annulation de la relégation. Or, d'après les bruits de couloir, la FTF compte conserver la formule de 16 équipes et non deux groupes de 10 clubs, ce qui ferme la porte à toute éventualité d'annuler la relégation. Une information qui n'a, malheureusement, pas été confirmée par le courrier du 3 juillet envoyé aux clubs de la Ligue 1.

Cela dit, la FTF ne peut, à ce jour, annoncer la liste des 16 équipes qui évolueront en Ligue 1 la prochaine saison pour deux raisons. Il y a, d'abord, l'Avenir Sportif de Soliman qui a saisi le Tribunal Arbitral du Sport, contestant les conditions de sa relégation. Il y a également la requête déposée par la Jeunesse Sportive Kairouanaise contre le Club Athlétique Bizertin que l'instance fédérale devra examiner le 14 juillet.

Pour rappel, la JSK a réclamé l'ouverture d'une enquête indépendante, estimant que le CAB a bénéficié d'un traitement de faveur pour l'octroi de ses licences en rapport avec le règlement de ses dettes, ce qui porterait atteinte au principe d'égalité entre les équipes. Selon le club aghlabide, des interventions, voire des pressions, auraient été exercées sur les créanciers pour accepter des échéanciers de paiement.

La JSK exige même le retrait de points au CAB, ce qui impacterait le classement final et remettrait en cause sa relégation. Bref, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors que la saison 2025-2026 a été clôturée, la requête déposée par la JSK et celle de l'ASS auprès du TAS bloquent la tenue du tirage au sort du calendrier du championnat de la Ligue 1 au titre de la saison 2026-2027.

Quand on sait que la CAF a dévoilé le calendrier de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération pour le prochain exercice et qu'on connaît les dates des journées Fifa, l'instance fédérale est en mesure de dévoiler à son tour le calendrier complet de la prochaine saison. Il est temps que la FTF soit en mesure de fixer un calendrier complet d'une saison avec des dates fixes et inchangeables et ne se contente pas d'annoncer seulement celui de la phase aller qu'elle ne respecte pas. Faut-il d'abord traiter les requêtes de la JSK et l'ASS pour pouvoir le faire.