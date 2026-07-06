Madagascar: Ivandry - La CUA officialise le nouveau plan de circulation

La Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) officialise le nouveau plan de circulation aux abords de La City Ivandry.

Des panneaux de signalisation ont été installés sur cet axe. Un panneau « Obligation de tourner à gauche» a été installé au niveau du rond-point situé face au centre commercial La City. Les automobilistes ont désormais l'obligation de tourner à gauche à cet endroit. Un panneau « Stop» a également été installé à l'intersection menant vers Soamandrakizay. L'arrêt complet de tous les véhicules est strictement obligatoire avant de s'engager. Enfin, l'ouverture de la voie de gauche vient compléter ce dispositif afin de faciliter les accès et de fluidifier la circulation dans le secteur.

En vigueur depuis la fin de la semaine dernière, le nouveau plan de circulation de la CUA à Alarobia-Ivandry vise à optimiser le trafic sur cet axe. « Le dispositif cible en priorité le rond-point de La City Ivandry, un point noir majeur où les changements de direction des automobilistes provoquaient d'importants blocages », indique un responsable de la CUA.

Le nouveau plan consiste notamment à fermer aux voitures et aux deux-roues le virage en « S » situé en face du rond-point de La City Ivandry, qui mène à la Trade Tower. Une barrière y a été installée.

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Meilleure fluidité

La route située juste devant passe en sens unique en direction de Soarano, portant ainsi à trois le nombre de voies en direction d'Ankorondrano. L'entrée de la zone commerciale d'Ivandry se fait, par ailleurs, au niveau de Lumin'Art.

Une meilleure fluidité a été constatée par les automobilistes ce week-end. « On ignore si c'est l'effet du week-end, où le trafic est traditionnellement moins dense, mais, en tout cas, nous n'avons rencontré aucun bouchon lors de nos deux passages samedi, que ce soit le matin ou en fin d'après-midi», témoigne un usager de l'axe. D'après les informations recueillies auprès de la CUA, les phases de test menées la semaine dernière confirment une amélioration de la vitesse de circulation aux heures de forte affluence. Selon notre source au sein de la CUA, des agents de circulation seront déployés sur cet axe afin de guider et d'assister les automobilistes. Elle précise, par ailleurs, que ce dispositif s'inscrit actuellement dans une phase d'observation.