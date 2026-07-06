Afrique de l'Est: Coupe de Madagascar - Ajesaia confirme face à Disciples FC

Six matchs des huitièmes de finale de la Coupe de Madagascar ont eu lieu hier. Six équipes de la PFL poursuivront leur aventure en quarts.

Les quarts de finalistes sont connus après les huitièmes de la Coupe de Madagascar ce week-end. Une des rencontres a été le remake de la demi-finale du championnat national. Le club finaliste du championnat, Ajesaia, confirme sa suprématie contre Disciples FC.

Deux semaines après sa défaite amère en demi-finale aller et retour de la Pure Play Football League (0-1, 1-0 tab 5-6), l'équipe de Vakinankaratra, championne nationale en 2024, s'est pliée encore une fois hier au By-Pass par 2-3 devant l'équipe de Bemasoandro. Ajesaia a ouvert le score, but inscrit par Coco, échappé dans l'axe, qui s'est trouvé seul face au gardien de but, Fabrice (21e). Disciples FC est revenu au score grâce à un penalty transformé par Tendry, à la suite d'une faute sur Fabrice à l'entrée de la surface (24e).

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L'équipe d'Antaninka- tsaka a repris le dessus grâce au but signé Rica, échappé entre les défenseurs d'Antsirabe (40e). Le score était de 2-1 à la pause en faveur de l'Ajesaia. Les hommes de l'ancien capitaine des Scorpions, Mamisoa Razafindrako, ont imposé leur jeu au retour des vestiaires. Le meilleur buteur du championnat, Fabrice Alphonse, a marqué le but de l'égalisation à deux partout à la 59e minute.

La bande à Rado Rabemanantsoa, latéral droit des Barea, a dominé la rencontre, mais ses coéquipiers n'ont pas assuré dans les dernières passes et à la finition. Le capitaine des Jaunes, Mota, a marqué de sa tête, au premier poteau, le but de la victoire, sur un corner bien dosé dans la surface (78e).

Invincible

Les deux formations sont restées coude à coude dans les dix dernières minutes. Un coup franc de l'égalisation tiré par Tendry à 22 m, sur le côté gauche, a percuté la lucarne opposée (86e).

De son côté, Ajesaia a encore eu deux occasions nettes. La puissante frappe de Rica au premier poteau a été hors cadre. Et à la dernière minute du temps réglementaire, le tir de Koma a été repoussé par le portier Fabrice puis repris par Patrick en demi-volée, mais boxé encore une fois par le même Fabrice.

« Nous sommes très contents car nous restons invincibles face à Disciples FC. Nous avons aligné des joueurs quasi frais après la finale du championnat. Les joueurs ont eu le mental en bloc et ont été déterminés », a confié le coach de l'Ajesaia, Yves Rabemaromanga.

Le club vainqueur de la précédente édition, Elgeco Plus, a pour sa part défait sans trop forcer, sur sa pelouse, l'AS Valahara de Vakinankaratra par 2-0, grâce au doublé signé Zola dans les vingt dernières minutes de la seconde période. « Nous avons empêché l'équipe adverse d'ouvrir le score tout en cherchant notre premier but. Revenir au score est très difficile si elle marque en premier », a expliqué l'entraîneur de l'Elgeco Plus, Auguste Raux.

Cinq autres clubs de la PFL ont eux aussi assuré leur qualification pour les quarts. Le seul ayant perdu est l'Uscafoot, qui s'est inclinée 0-3 face à AFCA hier à Iavoloha. Cosfa s'est imposé sans trembler 5-1 contre AS PTT. AS Sainte-Anne a écarté Clinique Zanatany 1-0. En déplacement à Fenoarivo Atsinanana, le club champion de Madagascar en titre, CFFA, a disposé 2-1 de Babangy FC sur sa pelouse.

FC Rouge et Wagner FC ont gagné par forfait, car leurs adversaires respectifs, Antimo Record et Fosa Juniors FC, se sont désistés et n'ont pas fait le déplacement. Le tirage au sort des quarts de finale, prévus le week-end prochain, aura lieu ce lundi à Andraharo.