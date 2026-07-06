Madagascar: Basketball 5X5 / FIBA Worldcup Qualifiers - Le pays échoue aux phases de qualification

Déjà condamnés après leur revers contre la République démocratique du Congo, les Ankoay ont subi une nouvelle lourde défaite face au Sénégal.

Les Ankoay quittent Dakar par la petite porte. Déjà battus par la République démocratique du Congo lors de leur premier match (62-82), les Malgaches avaient quasiment dit adieu à leurs chances de poursuivre l'aventure. Cette première défaite les avait déjà privés de toute possibilité de qualification pour la troisième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde 2027 au Qatar.

Face au Sénégal, il ne leur restait plus qu'à tenter de sauver l'honneur. Mais la sélection malgache a essuyé une nouvelle correction, s'inclinant lourdement sur le score de 59 à 101 (17-28, 11-24, 12-24, 19-25).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dès les premières minutes, les Lions de la Teranga ont imposé leur supériorité physique et technique. Menés 20-2, les Ankoay ont toutefois montré un timide sursaut grâce à Landric Donovan Rakotonanahary. L'arrière malgache a inscrit six points consécutifs en seulement 56 secondes, réduisant momentanément l'écart à 20-8 grâce à trois paniers de suite. Ce réveil n'a cependant pas changé le cours de la rencontre, le Sénégal reprenant immédiatement le contrôle pour creuser un écart qui n'a cessé de grandir jusqu'au buzzer final.

Lourde correction

Comme lors du premier match, le principal point faible des Ankoay a été leur manque d'adresse. Les Malgaches n'ont converti que 24 tirs sur 79 tentatives, soit 30,38 % de réussite. À deux points, ils affichent un modeste 22 sur 65. Derrière l'arc, ils n'ont trouvé la cible qu'à deux reprises en quatorze tentatives, soit 14,29 %. À ce niveau de compétition, un tel manque d'efficacité ne permet pas d'espérer rivaliser avec les meilleures nations africaines.

Le Sénégal, de son côté, a fait preuve d'une tout autre efficacité avec 22 paniers sur 48 à deux points, 11 sur 33 à trois points et 14 lancers francs réussis sur 17. Les Lions ont dominé dans tous les compartiments du jeu et n'ont jamais laissé planer le moindre doute sur l'issue du match.

« Notre chance de qualification s'est évaporée avec le match perdu contre la RDC. Mais à partir de maintenant, on va travailler pour l'avenir avec des jeunes joueurs talentueux comme Donovan, Jerry et M'Madi Mathias », confie Mickaël Pivaud.

Sur le plan individuel, Kiady Mijoro Razanamahenina termine meilleur marqueur malgache avec 14 points. Sitraka Raharimanantoanina s'est illustré sous les panneaux avec 10 rebonds, tandis qu'Elly Randriamampionona a délivré 4 passes décisives. Côté sénégalais, Brancou Badio a été le bourreau des Ankoay avec 22 points.

Cette nouvelle défaite vient conclure une campagne à oublier. Après le revers inaugural face à la RDC puis la lourde correction infligée par le Sénégal, Madagascar est officiellement éliminé des qualifications pour la Coupe du monde 2027. Sans la moindre victoire, les Ankoay terminent derniers de leur groupe.

Leur ultime rencontre face à la Côte d'Ivoire n'aura plus aucune incidence sur le classement, mais constituera une dernière occasion de limiter les dégâts et de préparer l'avenir après une fenêtre qui a mis en évidence l'écart encore important séparant Madagascar des meilleures sélections du continent.