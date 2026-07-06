Madagascar: Concert - Sanare fait dialoguer les sonorités malgaches et coréennes

6 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Le groupe Sanare a offert au public un voyage musical où traditions coréennes et malgaches se sont harmonieusement rencontrées.

Les sonorités du gugak coréen ont résonné samedi soir au Novotel, où la musique est devenue le symbole de l'amitié entre la Corée et Madagascar. Organisé à l'occasion du 10e anniversaire de l'ouverture de l'Ambassade de la République de Corée à Madagascar, le concert de Sanare a transporté le public dans un univers où tradition et modernité se répondent.

Le groupe a réservé une belle surprise au public malgache en interprétant « Namana », une chanson du groupe Tsiakoraka, illustrant la rencontre des patrimoines musicaux des deux pays.

Créé en 2021, Sanare, dont le nom signifie « ailes d'ange », est un ensemble de fusion de musique traditionnelle coréenne. Le groupe s'est donné pour mission de faire découvrir la richesse du patrimoine musical coréen à travers le monde. Depuis sa création, il s'est produit dans plusieurs pays, notamment au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), en Inde et en Allemagne.

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À Madagascar, les artistes ont proposé un spectacle mêlant musique, danse, chant et narration inspirée des anciennes légendes coréennes. Les sonorités du daegeum, du gayageum et du pansori se sont harmonieusement associées au violon, au violoncelle et au piano, offrant une expérience musicale à la fois authentique et contemporaine.

Liens d'amitiés

Dans son discours, Park Ji-hyun, ambassadrice de la République de Corée à Madagascar, a souligné que ce concert rendait hommage aux liens d'amitié unissant les deux pays tout en ouvrant la voie à de nouvelles perspectives de coopération. « Dix ans d'ouverture de l'ambassade, c'est aussi dix ans d'émotions partagées avec le peuple malgache, et nous sommes ravis de célébrer cette étape en musique avec le gouvernement de Madagascar», a-t-elle déclaré.

La soirée s'est déroulée en présence du Premier ministre, de la ministre chargée de la Refondation, du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du ministre de la Communication et de la Culture, du ministre délégué chargé de la Gendarmerie nationale, de membres du corps diplomatique, des partenaires de l'ambassade ainsi que de nombreux invités.

Au-delà de la célébration musicale, cette soirée marque le lancement d'un programme commémoratif qui se poursuivra tout au long de l'année avec plusieurs rendez-vous, notamment des projections de films et un Business Forum, destinés à renforcer davantage les échanges entre la Corée et Madagascar.

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