Madagascar: Action citoyenne - Ady Fototra mobilise les jeunes

Le programme Ady Fototra sollicite l'engagement citoyen. Les jeunes sont les premières cibles. Le mouvement Move On Vakinankaratra est par qui tout commence.

Le programme Ady Fototra est officiellement lancé. Il s'agira de porter la vision d'un « Madagasikara Mahatehonina », où chaque citoyen devient acteur du changement. La transformation du pays commence par celle de chaque individu, avant de s'étendre aux familles, aux communautés, aux communes, aux régions et, à terme, à l'ensemble de la nation.

Tout part du mouvement Move On, créé officiellement en 2014, qui se définit comme un mouvement citoyen, indépendant de tout parti politique, présent dans plusieurs pays ainsi que dans différentes régions de Madagascar.

Ando, alias Jahboad, l'un des initiateurs du programme Ady Fototra, également membre de Move On, décrit cette mobilisation comme une hydre à plusieurs têtes pensantes.

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Sa nouvelle dynamique, engagée depuis octobre 2025, s'est traduite par l'ouverture de l'antenne de Move On Vakinankaratra, dirigée par Valérie

Rabemananjara, en février 2026, afin de renforcer les actions de proximité.

Pour la responsable, la « refondation nationale» passe avant tout par la reconstruction des valeurs citoyennes. Le programme entend répondre à plusieurs défis majeurs, notamment la perte du civisme, le manque de responsabilité collective, les difficultés du système éducatif, la fragilité environnementale et le manque de perspectives pour les jeunes.

Résultats encourageants

Depuis mars 2026, Move On Vakinankaratra a multiplié les actions sur le terrain. Des séances de sensibilisation ont été organisées dans les établissements scolaires, accompagnées de formations citoyennes, d'activités de leadership, d'actions communautaires et d'initiatives en faveur de l'environnement. Le mouvement prépare également un Festival Ady Fototra, qui comprendra des conférences, des activités de sensibilisation et la création d'un village pilote.

Selon le mouvement, les premiers résultats sont encourageants. En trois mois seulement, les demandes d'interventions provenant d'établissements scolaires et de communautés se sont multipliées, au point que l'agenda des activités est déjà entièrement rempli. Move On affirme également disposer d'établissements pilotes regroupant plus de cinq mille élèves ainsi que de districts et de régions pilotes. Afin d'évaluer l'impact de ses actions, le mouvement développe actuellement une application Android destinée à recueillir des données statistiques et des avis citoyens.

Parmi les projets phares figure également la création d'un site agroécologique intégré, conçu comme un modèle de développement local durable. Ce projet combinera agriculture durable, autonomie alimentaire, formation des jeunes, recyclage des déchets, transformation locale des produits, sensibilisation environnementale ainsi que des solutions de bioénergie et de numérisation.

Financé principalement par les contributions volontaires de ses membres, des soutiens locaux et des partenariats matériels, Move On affirme préserver son indépendance et reste ouvert à des collaborations internationales partageant les mêmes valeurs. Le mouvement insiste également sur son caractère non partisan et affirme que ses interventions dans les écoles sont exclusivement axées sur le civisme, les valeurs citoyennes et le développement personnel.