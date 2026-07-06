Madagascar: Examen national - Des bus gratuits transportent les candidats au BEPC et BEP

Les candidats au BEPC et au BEP bénéficieront d'un transport gratuit pendant les quatre jours d'examen. L'État mobilise 84 bus sur 21 axes pour assurer leur acheminement vers les centres d'examen.

Les candidats au Brevet d'études du premier cycle (BEPC) et au Brevet d'études professionnelles (BEP) bénéficieront d'un transport gratuit pendant les quatre jours d'examen. Du 6 au 9 juillet, l'État déploie un dispositif spécial à Antananarivo. Au total, quatre-vingt-quatre bus Foton circuleront sur vingt et un axes pour desservir vingt centres d'examen, dont cinq pour le BEP et quinze pour le BEPC. Les véhicules emprunteront les itinéraires habituels, sans modification des parcours.

Cette initiative s'inscrit dans la mise en oeuvre de la vision portée par le président de la Refondation de la République, le colonel Michaël Randrianirina. « Cette initiative répond aux instructions du Président de la Refondation de la République. Elle vise à soutenir la population, en particulier les parents ayant des enfants qui passent le BEPC et le BEP. L'objectif est d'alléger les difficultés des familles et d'offrir davantage de sérénité aux candidats, souvent inquiets d'arriver en retard à cause des embouteillages », explique Feno Ralambomanana, président de la Délégation spéciale (PDS) de la Commune urbaine d'Antananarivo, lors d'un point de presse tenu hier à Analakely.

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Les départs des bus sont prévus entre 5 heures et 6h10. Les véhicules seront positionnés aux points de départ dès 5 heures du matin. À l'issue des épreuves, un service de retour sera assuré à partir de 17 heures vers les différents points de départ.

« Il s'agit d'une aide, mais elle n'est pas obligatoire », précise le PDS.

Conditions

Les autorités concernées assurent conjointement la mise en oeuvre de ce dispositif. « Cette mesure a été prise pour protéger les enfants. Nous appelons tous les transporteurs en commun à remplir pleinement leur mission», affirme Todisoa Andriamampandry, ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle.

L'accès aux bus est soumis à quelques conditions. Les candidats devront obligatoirement présenter leur convocation. Chacun pourra être accompagné d'un seul adulte. Le transport est entièrement gratuit et les véhicules seront identifiés par la mention « EXAMENS », précise le ministre de l'Éducation nationale, Sendra Nirina Rajaonarison.

En soutien aux familles, les jardins publics d'Anosy, d'Ambohijatovo, d'Analakely et d'Antaninarenina seront également ouverts afin d'accueillir les candidats et leurs accompagnateurs. « Cette initiative vise à garantir un espace accueillant aux candidats afin qu'ils puissent réviser et manger leur repas en toute sécurité », souligne Feno Ralambomanana.