Afrique: L'Angola au Forum des forces terrestres au Nigéria

Luanda — Le commandant de l'armée angolaise, le général João Kiteculo, dirige la délégation angolaise participant au 3e Forum africain des forces terrestres à Port Harcourt (Nigéria), afin d'améliorer la situation en matière de défense sur le continent.

Cet événement, qui s'achève ce lundi 6 avec la célébration du 163e anniversaire de l'armée nigériane, est axé sur la défense, la coopération et l'intégration militaire des forces terrestres africaines.

Selon un communiqué de presse de la représentation diplomatique angolaise au Nigéria, cette initiative vise à favoriser un meilleur partage d'expériences, à améliorer la coordination entre les pays et à promouvoir des pratiques doctrinales efficaces en matière de défense et de sécurité.

Outre la promotion de la coopération militaire africaine, le forum aborde les questions de sécurité régionale et mondiale, les partenariats internationaux, la gestion des crises et des conflits, la sécurité des frontières terrestres et maritimes et la lutte contre le terrorisme.

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La question de la formation et du renforcement des capacités des forces armées, des armements, du renseignement, des technologies, des équipements de mobilité et des systèmes de communication mérite également l'attention des participants.