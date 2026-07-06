Angola: Mise en avant de la contribution de la prophétesse Kimpa Vita à la lutte pour la justice des peuples africains

Mbanza Kongo — La contribution de la prophétesse Kimpa Vita à la lutte pour la liberté, la justice et l'identité des peuples africains a été mise en avant jeudi à Mbanza Kongo, dans la province de Zaire, lors d'un culte oecuménique organisé par des églises d'origine africaine.

Lors de la cérémonie commémorant le 320e anniversaire de la mort de la prophétesse Kimpa Vita, Álvaro Konzo, administrateur municipal adjoint de Mbanza Kongo chargé des affaires économiques et financières, a déclaré que célébrer Kimpa Vita, c'est reconnaître la grandeur de l'histoire, préserver le riche patrimoine culturel et transmettre aux nouvelles générations les valeurs d'unité, de solidarité et d'amour du prochain.

« Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre un hommage simple à l'une des figures marquantes de l'histoire du Royaume du Kongo, dont le courage et la vision spirituelle continuent d'inspirer les générations actuelles », a-t-il affirmé, ajoutant que l'histoire ne s'efface pas, mais que la vérité s'étudie.

À cet effet, le responsable a indiqué que l'administration municipale de Mbanza Kongo continuerait de soutenir toutes les initiatives visant à valoriser et à honorer la figure historique de la prophétesse Kimpa Vita.

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Kimpa Vita, également connue sous le nom de Dona Beatriz, était une prophétesse et une dirigeante politique de l'ancien royaume du Kongo, qui a été brûlée vive 2 juillet 1706. Elle a mené des mouvements de réunification nationale, s'appuyant sur des caractéristiques religieuses et inspirés du mouvement chrétien antonien.