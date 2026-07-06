Angola: L'Expo Namibe qualifiée d'un atout pour la promotion de la production nationale

Moçâmedes — L'Expo Namibe s'est imposée comme une plateforme incontournable pour la promotion de la production nationale, l'attraction des investissements et le renforcement des partenariats commerciaux, réunissant entrepreneurs, investisseurs et représentants de divers secteurs économiques de la province et du pays.

C'est ce qu'a déclaré dimanche, à l'Angop, l'administrateur municipal de Moçâmedes, Abelardo Lemba, en marge de l'événement.

Le responsable a souligné que des initiatives de ce type créent des conditions favorables à l'établissement de partenariats commerciaux et offrent une meilleure visibilité aux produits nationaux.

Selon Abelardo Lemba, le salon a permis de rapprocher producteurs et consommateurs, de faciliter les contacts avec les investisseurs et d'ouvrir la voie à la conquête de nouveaux marchés.

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Il a mentionné que le secteur du tourisme occupe une place de choix à l'exposition, grâce à la promotion du potentiel de la province de Namibe, mettant en avant ses plages, son désert, ses formations rocheuses, son patrimoine historique et culturel, ainsi que ses autres attraits naturels considérés comme fondamentaux pour dynamiser le tourisme et stimuler la croissance de l'économie locale.

Dans le domaine des infrastructures et de la logistique, il a indiqué que, lors des tables rondes économiques organisées dans le cadre d'Expo Namibe, des experts ont souligné que le développement du Corridor de Lobito, conjugué à la modernisation des infrastructures portuaires et à l'amélioration du réseau routier, pourrait renforcer la compétitivité de la province en tant que plateforme logistique stratégique pour le commerce régional.

Il a également insisté sur le rôle des micro, petites et moyennes entreprises (PME) dans la création d'emplois et la diversification de l'économie, considérant que ce secteur continue de jouer un rôle déterminant dans la croissance économique.

À cet égard, il a recommandé la mise en place de mécanismes plus efficaces de financement, de formation professionnelle et d'assistance technique pour les entrepreneurs, afin de renforcer la compétitivité et la pérennité des entreprises.

Il s'est également félicité du nombre élevé de visiteurs et de l'intérêt manifesté par les partenaires commerciaux potentiels, considérant que l'Expo Namibe s'est imposée comme une vitrine privilégiée du potentiel productif national.

L'organisation de l'Expo Namibe s'inscrivait dans la stratégie du gouvernement visant à promouvoir la production nationale, à substituer les importations, à encourager l'investissement privé et à renforcer les économies locales, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de diversification économique prévus dans le Plan national de développement.