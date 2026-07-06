Angola: Le Brent entre en bourse à 71,59 $US

6 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le prix du Brent, référence du marché angolais, a débuté sa cotation en bourse ce lundi à 71,59 $US, porté par les anticipations d'une hausse de la production de l'OPEP+ et d'une reprise des exportations de pétrole brut du Golfe.

L'OPEP+ a convenu le week-end d'augmenter ses objectifs de production de 188 000 barils par jour à compter d'août, poursuivant ainsi le processus progressif de reprise des réductions volontaires de production.

Bien qu'une grande partie de cette production supplémentaire n'ait pas encore atteint le marché, cette décision conforte les prévisions d'une augmentation continue de l'offre à mesure que la situation se normalise dans le Golfe Persique.

Les exportations de pétrole brut via le détroit d'Ormuz se sont également améliorées ces dernières semaines, atténuant les craintes de perturbations prolongées du transport maritime.

Dimanche, le prix du pétrole brut de la mer du Nord, pour livraison en septembre, oscillait entre 71,57 $US et 71,91 $US, selon le site spécialisé « investing.com ».

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