Angola: La rénovation du marché Congolenses prendra six mois de travaux

Luanda — L'administration municipale de Rangel a entamé des travaux de rénovation du marché Congolenses de Luanda, après avoir évacué les commerçants mercredi, dont le budget s'élève à environ un milliard de kwanzas, pour six mois.

Dans une déclaration à l'ANGOP dimanche, l'administrateur municipal de Rangel, Lourenço Domingos, a expliqué que cette intervention vise à moderniser l'une des plus importantes infrastructures commerciales de la municipalité, qui fonctionnait dans des conditions précaires depuis plusieurs années.

Selon lui, le marché souffrait de problèmes d'hygiène, de gestion des déchets, de sécurité et de dégradation des infrastructures, situation aggravée par un récent incendie provoqué par une surcharge du système électrique.

« Le marché avait besoin d'une intervention urgente. Les conditions n'étaient plus acceptables ni pour les vendeurs ni pour les acheteurs. Le récent incendie a démontré la nécessité de procéder à une rénovation complète », a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lourenço Domingos a fait savoir que le contrat était inscrit au budget général de l'État (OGE) pour 2026 et visait à transformer l'espace en un marché plus organisé, sûr, hygiénique et fonctionnel.

Afin d'assurer la continuité de l'activité commerciale pendant les travaux, la municipalité a procédé au relogement temporaire des commerçants.

Sur les quelque 2 223 vendeurs inscrits, 850 ont été affectés au marché de Chapada, tandis que les autres seront répartis entre le marché d'Angola et un espace temporaire en cours d'aménagement par la municipalité.

L'administrateur a également exhorté les commerçants à éviter le commerce ambulant dans des zones non autorisées, les avertissant que cette pratique nuit à l'organisation urbaine, met en danger la santé publique et fera l'objet de contrôles.

En conclusion, Lourenço Domingos a invité les jeunes en âge de voter à s'inscrire sur les listes électorales, leur rappelant que la municipalité dispose actuellement de trois points d'inscription, situés à Rangel et Marçal.

Il a également encouragé les citoyens déjà inscrits à mettre à jour leurs informations et ceux qui ne le sont pas encore à s'inscrire pour la première fois, soulignant que cet exercice est essentiel pour garantir la participation aux élections générales prévues en 2027.

Parallèlement, certains vendeurs ont exprimé leur soutien à la requalification, tout en déplorant les conditions de travail temporaires.