Angola: Un rituel traditionnel marque le début des festivités à Mbanza Kongo

Mbanza Kongo — Un rituel traditionnel, célébré dimanche au cimetière des rois du Kongo, a marqué le début des festivités dans la ville de Mbanza Kongo, province de Zaire, qui seront célébrées mercredi 8 juillet.

Intitulée Giowa E Towa (évocation des rois défunts), la cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur Adriano Mendes de Carvalho et a rassemblé les autorités traditionnelles de la cour royale de Lumbu, des membres du gouvernorat local, de l'administration municipale et d'autres invités.

Avant ce rituel traditionnel, une autre cérémonie de bienvenue a eu lieu dans la cour traditionnelle de Lumbu, les participants s'étant ensuite rendus à Sungilo, lieu où étaient autrefois embaumées les dépouilles des rois du Kongo.

Sur place, du maruvo (boisson traditionnelle ou vin de palme) a été extrait d'un palmier, tandis qu'Afonso Mendes, coordinateur du noyau des autorités traditionnelles de Mbanza Kongo, invoquait les ancêtres afin qu'ils bénissent les festivités de la ville du début à la fin.

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S'adressant à la presse, l'administrateur municipal, Zolana Avelino, a appelé la population à participer massivement aux activités prévues pour célébrer le 8 juillet 2017, date d'inscription de Mbanza Kongo au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Auparavant, Mbanza Kongo, capitale de la province de Zaire, célébrait ses festivités le 25 juillet, une date institutionnalisée en 1506 par le roi Nimi a Lukeni, fondateur du royaume du Kongo.

« La ville de Mbanza Kongo jouit d'une particularité exceptionnelle. Outre son statut actuel de capitale provinciale de Zaire, elle fut autrefois la capitale de l'ancien royaume du Kongo. Le 8 juillet est célébré en raison de son inscription au patrimoine mondial », a-t-il expliqué.

Sous le slogan « Repenser Mbanza Kongo », le programme des festivités comprend des campagnes de nettoyage et d'embellissement de la ville, des conférences, des colloques, ainsi que des activités récréatives, sportives et culturelles.