Angola: Le SIC-Bié arrête deux citoyens en possession de 80 diamants

Cuito — Le Service d'Investigation Criminelle (SIC) de Bié a arrêté deux citoyens angolais dans la municipalité de Lúbia, en possession de 80 diamants.

L'information a été communiquée ce lundi à l'ANGOP par le porte-parole du SIC-Bié, Carlos Oliveira.

L'officier a précisé que les deux individus, âgés de 30 et 36 ans, ont été interpellés vendredi lors d'une opération de police menée dans le cadre de la lutte contre l'exploitation illégale de ressources minérales stratégiques.

Carlos Oliveira n'a pas précisé le poids des 80 pierres, mais a indiqué que leur origine était en cours d'investigation.

Il a souligné que la province de Bié est, depuis quelques années, le théâtre d'une exploitation artisanale illégale de ressources minérales stratégiques, notamment de diamants et d'or, en particulier dans les municipalités d'Andulo, Nharêa, Calucinga, Cunhinga, Chinguar, Chitembo, Camacupa et Cuemba.