Afrique: Une artiste angolaise remporte la médaille d'or au Japon

Luanda — L'artiste plasticienne angolaise Márcia Dias a remporté la médaille d'or et le Trophée international d'honneur pour l'ensemble de sa carrière lors de l'exposition internationale d'art contemporain Arte Brasil 2026, qui s'est tenue du 1er au 5 juillet au Centre culturel Iris de Kariya, dans la préfecture d'Aichi, au Japon.

Selon un communiqué de presse transmis à ANGOP par l'ambassade d'Angola au Japon, cette distinction lui a été décernée en reconnaissance de l'oeuvre présentée par l'artiste lors du concours.

Le communiqué précise que, lors de l'épreuve principale, Márcia Dias a réalisé en 15 minutes une peinture inspirée par la savane africaine, le soleil africain et le baobab, arbre considéré comme l'un des principaux symboles de la culture angolaise et de ses origines africaines.

L'oeuvre, poursuit le communiqué, a été évaluée par le jury sur la base de la créativité, de la maîtrise technique, de la rapidité d'exécution et de la qualité artistique.

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« Outre la médaille d'or, l'artiste a reçu le Trophée international d'hommage à sa carrière, qui lui a été décerné en reconnaissance de son engagement pour la promotion de l'art angolais lors d'événements internationaux », indique le document.

Selon la note, cette distinction s'ajoute aux autres récompenses remportées par l'artiste, notamment la médaille d'or obtenue en 2019 au World Trade Center de Dubaï pour son oeuvre Mumuila, et celle décrochée en 2023 lors de la 64e édition du Salon Premier au Royaume-Uni pour son portrait de l'écrivain angolais Óscar Ribas.

Au Japon, Márcia Dias a été reçue par l'ambassadrice d'Angola au « Pays du Soleil Levant », Teodolinda Coelho, qui l'a félicitée pour cette reconnaissance et a souligné la contribution de son oeuvre au rayonnement de la culture angolaise à l'étranger.