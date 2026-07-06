Angola: Les pompiers signalent 17 décès ce week-end au pays

Luanda — Dix-sept personnes sont décédées et 35 ont été blessées à travers le pays le week-end dernier, suite à 129 interventions recensées par le Service de Protection civile et de sapeurs-pompiers (SPCB).

Selon le rapport d'intervention des 72 dernières heures, transmis à ANGOP ce lundi, on constate une augmentation de neuf décès, une diminution de 18 blessés et une hausse de deux interventions par rapport à la même période l'an dernier.

Parmi les décès, sept sont dus à des noyades présumées, cinq à des pendaisons présumées, quatre à des accidents de la route et un décès dont la cause reste à déterminer.

Concernant les blessés, le document indique que 28 ont été victimes d'accidents de la route, trois de brûlures lors d'un incendie, deux d'agressions et un respectivement d'une intoxication au monoxyde de carbone et d'un effondrement de mur.

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Au cours des dernières 72 heures, le SPCB a également effectué 133 interventions diverses, dont 67 prises en charge pré-hospitalières.

Le document souligne que, durant la période concernée, la corporation disposait d'un effectif total de 2 337 pompiers et de 100 moyens techniques, notamment du matériel de lutte contre l'incendie, des véhicules de secours, des embarcations, des ambulances, des bateaux, etc.