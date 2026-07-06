Addis-Abeba — La Commission nationale du dialogue en Éthiopie (ENDC) a annoncé avoir achevé l'ensemble des préparatifs logistiques, techniques et sécuritaires en vue de la Conférence principale du dialogue national, prévue à Addis-Abeba à compter du 15 juillet.

Au cours d'une conférence de presse, le président de la Commission, le professeur Mesfin Araya, a indiqué que l'institution avait arrêté huit thèmes majeurs de l'ordre du jour national qui guideront les échanges pendant la conférence.

Il a précisé que cet ordre du jour avait été élaboré puis consolidé à partir des propositions recueillies auprès des différents segments de la société éthiopienne dans le cadre du processus national de consultation organisé durant la phase préparatoire.

Selon lui, l'ensemble des procédures d'accréditation des participants ainsi que les dispositions concernant leurs déplacements ont été entièrement finalisés.

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Il a également indiqué que des sessions de formation intensives sont actuellement dispensées aux délégués issus des différentes régions afin de garantir des débats éclairés, constructifs et productifs.

Le Centre international de congrès d'Addis-Abeba est désormais entièrement prêt à accueillir la conférence, a-t-il affirmé.

Des salles destinées aux séances plénières et aux groupes de travail ont été aménagées pour favoriser des discussions approfondies et permettre aux participants d'aboutir à un large consensus national sur les thèmes inscrits à l'ordre du jour.

Pour l'hébergement des délégués, la Commission a réservé des logements au sein de l'Université de la fonction publique éthiopienne ainsi qu'à l'Institut fédéral d'enseignement et de formation techniques et professionnels, deux établissements reconnus pour leur expérience dans l'organisation de grands événements nationaux.

En partenariat avec le ministère de la Santé et le Bureau de la santé de l'administration de la ville d'Addis-Abeba, des services médicaux d'urgence seront assurés durant toute la période de la conférence.

La Commission a également adopté des mesures visant à répondre aux besoins culturels et alimentaires des participants, à garantir l'accessibilité des personnes en situation de handicap et à offrir des services de garde d'enfants aux délégués accompagnés de jeunes enfants.

S'agissant des transports et de la sécurité, le professeur Mesfin a expliqué que la Commission coopère étroitement avec le ministère des Transports et de la Logistique ainsi qu'avec les autorités régionales afin de faciliter les déplacements aériens et terrestres des participants.

Une coordination est également engagée avec les institutions fédérales et régionales chargées de la sécurité afin d'assurer la protection des délégués pendant toute la durée de la conférence.

Le Commissaire en chef a invité les institutions publiques et privées à soutenir les représentants retenus et à faciliter leur participation, rappelant qu'il s'agit à la fois d'une obligation légale et d'une responsabilité nationale.

Il a exhorté l'ensemble des participants à rejoindre Addis-Abeba avant le 11 juillet afin d'achever les préparatifs nécessaires et d'assumer ce qu'il a qualifié d'importante responsabilité nationale, tout en appelant à une coopération totale conformément à la loi instituant la Commission.

La Commission a également exprimé sa gratitude envers les responsables religieux, les mères ainsi que les médias pour leur contribution lors des premières étapes du processus de dialogue. Elle a enfin invité la population éthiopienne à poursuivre son soutien à cette initiative afin d'en assurer le plein succès.

Créée à la fin de l'année 2021, la Commission nationale éthiopienne du dialogue a pour mission de conduire un processus de dialogue national inclusif destiné à dégager un consensus sur les principaux défis nationaux de longue date et à favoriser une paix, une stabilité et une unité durables.