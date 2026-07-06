Addis-Abeba — Le ministère du Commerce et de la Coopération régionale a annoncé que les résultats obtenus au cours du dernier exercice budgétaire lui ont permis non seulement d'atteindre, voire de dépasser, la plupart de ses objectifs, mais aussi de jeter les bases d'une croissance durable du secteur commercial et des exportations éthiopiennes.

Le ministère et ses institutions affiliées ont entamé l'évaluation de leurs performances pour l'exercice budgétaire éthiopien 2018.

Lors de l'ouverture de la réunion d'évaluation, le ministre du Commerce et de la Coopération régionale, Kassahun Gofe, a déclaré que le ministère et ses institutions avaient obtenu d'excellents résultats dans les principaux domaines prioritaires, dépassant nombre des objectifs fixés pour l'exercice.

Selon le ministre, plusieurs projets nationaux prioritaires ont dépassé les attentes initiales, tandis que des initiatives de réforme institutionnelle ont été mises en oeuvre avec succès afin d'améliorer l'efficacité et la prestation de services.

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Kassahun a ajouté que le ministère avait également réalisé des progrès significatifs dans la création d'un meilleur environnement de travail pour ses employés et dans la mise en oeuvre de programmes de renforcement des capacités visant à consolider les performances institutionnelles.

Soulignant l'une des principales réalisations du ministère, le ministre a déclaré que ses services essentiels sont désormais entièrement numérisés.

De ce fait, plus de 3,4 millions de services en ligne relatifs aux licences commerciales, à l'enregistrement des entreprises, aux modifications et aux renouvellements de licences ont été fournis au cours de l'exercice fiscal, a-t-il précisé.

Kassahun a également indiqué que des progrès considérables ont été accomplis dans la modernisation du système commercial éthiopien et la promotion de la croissance des exportations.

Les résultats obtenus au cours de l'année ont créé des conditions favorables pour que le pays atteigne son objectif de recettes d'exportation de 10,7 milliards de dollars américains pour l'exercice fiscal en cours, a-t-il noté.

Le ministre a également mis en avant les progrès réalisés dans le développement des infrastructures commerciales modernes du pays, précisant que le nombre de centres de commerce modernes à l'échelle nationale a dépassé 31.

Il a ajouté que la construction de 10 centres de négoce de bétail secondaires a été lancée au cours de l'exercice fiscal, dont deux sont déjà achevés et opérationnels.

Selon M. Kassahun, ces nouveaux centres de négoce de bétail devraient renforcer le système de commercialisation du bétail en Éthiopie et dynamiser le commerce d'exportation du pays.