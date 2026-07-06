Addis-Abeba — L'Autorité du patrimoine éthiopien (EHA) a indiqué que l'Éthiopie a accompli des progrès significatifs dans la protection et la valorisation durable de son patrimoine historique, naturel et culturel, assurant ainsi la transmission de ces richesses aux générations futures.

Une délégation diplomatique de haut niveau, réunissant des ambassadeurs et des responsables d'organisations internationales établis à Addis-Abeba, a achevé une mission de travail consacrée aux célèbres églises rupestres de Lalibela.

Cette mission illustre l'intérêt grandissant de la communauté internationale pour les richesses patrimoniales de l'Éthiopie et devrait contribuer à renforcer la coopération internationale dans le domaine de la conservation, tout en mettant davantage en lumière le potentiel touristique du pays sur la scène mondiale.

S'exprimant auprès de l'ENA, le directeur général de l'EHA, Abebaw Ayalew, a affirmé que le pays avait enregistré des résultats concrets et vérifiables dans la sauvegarde de son patrimoine.

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Il a rappelé que l'Éthiopie possède un patrimoine religieux, historique, naturel et culturel d'une valeur exceptionnelle, reflet de la profondeur de sa civilisation et de l'originalité de son identité.

Selon lui, les églises rupestres de Lalibela, inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, demeurent parmi les réalisations architecturales et culturelles les plus remarquables de la planète.

Le directeur général a également précisé qu'un vaste programme de conservation est actuellement mis en oeuvre avec l'appui du gouvernement français afin de renforcer les actions de préservation et d'améliorer les capacités d'accueil du site au bénéfice des pèlerins comme des visiteurs internationaux.

Au-delà de la protection des monuments eux-mêmes, des initiatives sont menées pour numériser l'inestimable collection de manuscrits anciens conservés sur le site, garantissant ainsi leur préservation durable pour les générations futures.

Abebaw a souligné que l'attention particulière accordée par le Premier ministre Abiy Ahmed à la protection, à la conservation et à la valorisation du patrimoine historique, naturel et culturel de l'Éthiopie a permis de renforcer considérablement les efforts nationaux dans ce domaine.

Il a notamment évoqué les travaux de restauration du Fasil Ghebbi, des églises rupestres de Lalibela ainsi que du palais Abba Jifar, illustrant l'engagement constant du gouvernement en faveur de la sauvegarde du patrimoine culturel national.

Pour sa part, le responsable du projet « Patrimoine durable en Éthiopie », Kidanemariam Wolde Giorgis, a indiqué que d'importants aménagements d'infrastructure avaient été réalisés dans le cadre du programme de conservation du patrimoine de Lalibela.

Il a ajouté que ce projet avait permis de créer des emplois au profit des communautés locales tout en contribuant à préserver l'un des sites culturels les plus précieux du pays pour les générations futures.

Pour sa part, le premier adjoint au maire de Lalibela, Mesay Wedajo, a estimé que la visite du corps diplomatique reflétait l'intérêt croissant de la communauté internationale pour le tourisme éthiopien.

Il a également souligné que les efforts déployés par le gouvernement pour développer le secteur touristique avaient ouvert de nouvelles perspectives afin de protéger, promouvoir et préserver les exceptionnelles églises rupestres de Lalibela au bénéfice des générations à venir.