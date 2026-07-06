Madagascar: Vie de parti - Le TIM lance son jubilé d'argent

Le parti Tiako I Madagasikara (TIM) a célébré, samedi 4 juillet 2026, son 24e anniversaire, marquant également le lancement officiel des célébrations de son jubilé d'argent. La cérémonie a débuté par un culte organisé à la résidence de l'ancien président Marc Ravalomanana, fondateur du parti créé le 3 juillet 2002.

Dans son allocution, Marc Ravalomanana a rappelé que, malgré la simplicité de la célébration, celle-ci symbolise « la persévérance de notre foi, notre unité et notre amour pour Madagascar ». Il a souligné que, depuis 24 ans, le TIM reste fidèle à ses valeurs fondatrices : Foi, Vérité et sacralité.

Le fondateur du parti est revenu sur le parcours du TIM, rappelant les sept années passées à la tête du pays ainsi que les nombreuses épreuves traversées par la suite. Selon lui, le parti demeure solide parce qu'il repose avant tout sur des principes, une organisation et la confiance de la population, plutôt que sur une seule personne.

Vision

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À cette occasion, Marc Ravalomanana a présenté sa vision pour l'avenir de Madagascar. Il a plaidé pour une plus grande ouverture vers les pays d'Afrique australe, estimant que le développement du pays passe par la coopération régionale. « La confiance mutuelle est le fondement du développement », a-t-il affirmé, tout en soulignant que l'objectif n'est pas de partager la pauvreté, mais de créer des richesses grâce au travail, à la production et à l'innovation.

Interrogé sur une éventuelle candidature à la prochaine élection, l'ancien chef de l'État n'a pas confirmé ses intentions. Il a toutefois insisté sur l'importance de transmettre une vision de développement tournée vers l'intégration régionale et de préparer une jeunesse capable de rêver, d'innover et de bâtir l'avenir.

Les célébrations du 24e anniversaire du TIM se poursuivront dans plusieurs districts et régions du pays, où Marc Ravalomanana ira à la rencontre des militants dans le cadre des activités marquant l'ouverture du jubilé d'argent du parti.