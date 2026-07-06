Madagascar: Aéroport de Madagascar - Le terminal national double sa capacité

L'aéroport national d'Ivato renforce sa capacité d'accueil. D'importants travaux d'extension ont été réalisés au niveau de la zone de départ.

« La superficie de cette zone a doublé, passant de 380m², avec 151 sièges, à 760 m², avec désormais 236 places assises », a expliqué Mamitiana Rabarijaona, responsable du fonctionnement des terminaux national et international, samedi, lors d'une visite des travaux de rénovation de l'aéroport. Devenue trop étroite face à la forte croissance du trafic aérien, la salle d'embarquement a dû être entièrement décloisonnée afin d'agrandir l'espace, selon d'autres explications.

Les anciennes salles de départ et d'arrivée ont ainsi été fusionnées pour créer un terminal unique dédié aux départs. L'autre partie du bâtiment est désormais exclusivement réservée aux arrivées.

Désormais, ce sont 216 passagers par heure qui peuvent patienter au sein de la salle d'embarquement, alors que l'espace ne pouvait accueillir que 120 passagers par heure auparavant. Le nombre de portes d'embarquement à l'intérieur de cette zone a également doublé, passant de deux à quatre.

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Confort

Et le tapis à bagages permet désormais de traiter environ 900 bagages simultanément. Le tarmac a lui aussi bénéficié de travaux d'agrandissement. Grâce à cette extension, il a pu enregistrer plus de 7 700 mouvements d'avions sur le seul premier semestre 2026.

« Tous les investissements que nous avons faits depuis que nous sommes là, c'est-à-dire que nous sommes dans notre 10e année, se chiffrent à plusieurs centaines de millions d'euros, entre la rénovation de la piste de Nosy Be et bien sûr le terminal qui a été rénové. Donc, tout ça pour donner du confort et une autre image aux visiteurs, une belle image de Madagascar », a déclaré Daniel Lefebvre, directeur général de Ravinala Airports. Ce gestionnaire aéroportuaire a annoncé, à l'occasion, une série de nouveaux projets de développement.