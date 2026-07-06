Madagascar: Feno Ralambomanana - « Je reste ferme en matière d'assainissement »

6 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

« Le redressement de la capitale s'annonce complexe. Tous les secteurs sont confrontés à des difficultés. » C'est le constat dressé par le président de la Délégation spéciale (PDS) de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), Feno Ralambomanana, lors de la présentation de son rapport sur les actions menées depuis sa prise de fonction, la semaine dernière.

Malgré les nombreuses difficultés auxquelles fait face la capitale, la municipalité affirme poursuivre les actions engagées autour de trois priorités : les transports, les marchés et la propreté de la ville.

« Ce sont des secteurs essentiels, mais il existe encore d'autres chantiers à mener », souligne le PDS. Selon lui, ces trois axes constituent les fondements de la politique de redressement de la capitale, même si d'autres problématiques devront être prises en charge.

Sur le volet des marchés, la CUA entend poursuivre les opérations de réorganisation des sites occupés de manière irrégulière. L'intervention menée à Petite Vitesse, qui a suscité une vive opposition de certains commerçants, n'a pas remis en cause la détermination de la commune. « Nous ne céderons pas. Les opérations se poursuivront dans d'autres secteurs », affirme Feno Ralambomanana.

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L'objectif est de rétablir l'ordre dans les espaces publics, d'améliorer les conditions de circulation et de contribuer à une ville plus propre et mieux organisée. Malgré des moyens limités, la commune assure poursuivre ses efforts pour renforcer la gestion de la capitale.

La question des horaires de vente du marché matinal reste également à l'étude. La CUA indique que les réflexions se poursuivent afin de concilier les besoins des commerçants avec les exigences d'organisation des marchés. Un projet est en préparation, mais sa mise en oeuvre nécessitera encore des concertations avec les vendeurs concernés.

Le président de la Délégation spéciale rappelle que les mesures actuellement appliquées ne résultent pas de nouvelles décisions prises par son administration. « Depuis mon arrivée à la CUA, je n'ai modifié aucune réglementation. Je me contente d'appliquer les dispositions existantes », affirme-t-il.

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